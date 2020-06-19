Экономика

18:34 19.06.2020

Fitch понизило рейтинг жизнеспособности Укрэксимбанка до "ccc+"

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Fitch понизило рейтинг жизнеспособности Укрэксимбанка до "ccc+"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг жизнеспособности (VR) государственного Укрэксимбанка (Киев) с "b-" до "ссс+", сообщается в релизе агентства в пятницу.

Согласно ему, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) и рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств банка не зависят от данного рейтингового действия и остаются на уровне "В".

Уточняется, что понижение рейтинга VR отражает резкое ослабление капитализации Укрэксимбанка в первом квартале 2020 года, поскольку его коэффициент основного капитала (Fitch Core Capital, FCC) снизился до 6% по итогам января-марта 2020 года с 13% в конце 2019 года.

"Это было обусловлено большими убытками, вызванными значительными рыночными рисками банка и неблагоприятными рыночными колебаниями. Прибыльность и капитализация восстановились в апреле и мае, при этом, по данной местной отчетности, примерно половина убытка за первый квартал была возмещена", – указано в сообщении.

Аналитики уточнили, что тем не менее, капитал банка остается ограниченным на фоне вероятного ухудшения качества активов, а Укрэксимбанк – подверженным рыночному риску в среднесрочной перспективе в значительной степени .

Как сообщалось, в апреле Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Укрэксимбанка на уровне "В", но пересмотрело прогноз с "позитивного" на "стабильный".

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов (216,164 млрд грн) Укрэксимбанк занимал 3-е место среди 75 действовавших в стране банков.

Теги: #укрэксимбанк #fitch
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