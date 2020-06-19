Экономика

18:17 19.06.2020

Нефть может завершить неделю ростом цен на 10%, Brent торгуется на уровне $42,64 за баррель

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Нефть может завершить неделю ростом цен на 10%, Brent торгуется на уровне $42,64 за баррель

Цены на нефть ускорили рост в ходе торгов в пятницу на фоне надежд трейдеров на более быстрое, чем ожидалось, восстановление мирового спроса.

Нефтяные цены могут продемонстрировать недельный рост на уровне около 10%, пишет Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:41 КВ в пятницу составляет $42,64 за баррель, что на $1,13 (2,72%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $1,33 (3,42%) - до $40,17 за баррель.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг подчеркнул важность четкого исполнения обязательств по ограничению добычи в рамках сделки, заключенной в начале апреля, а также принял ряд мер, чтобы заставить страны, не выполняющие условия сделки в полном объеме, компенсировать неисполненные обязательства.

Ирак и Казахстан в четверг представили мониторинговому комитету планы компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи, другим странам было дано время до 22 июня на представление своих планов.

Согласно данным комитета, в мае сделка ОПЕК+ была исполнена на 87%, то есть на рынок поступало на 1,26 млн б/с больше, чем ожидалось. При этом страны ОПЕК исполнили обязательства на 84% - превышение на 0,97 млн б/с, а страны не-ОПЕК - на 92%, с превышением на 0,29 млн б/с.

Меры стимулирования со стороны правительств и центральных банков стран мира также способствуют росту спроса, отмечают эксперты.

"Восстановление спроса является свидетельством влияния глобальных экономических стимулов и их эффективности для восстановления экономики", - говорит старший рыночный аналитик Price Futures Фил Флинн, которого цитирует Dow Jones.

В то же время, обеспокоенность инвесторов вызывает рост новых случаев заражения коронавирусом в Китае. За истекшие стуки в стране было выявлено 37 новых случаев заболевания, из них 32 больных в активной форме и пять бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Влияние ограничительных мер, введенных в Пекине, на нефтяной спрос будет зависеть от того, насколько быстро власти смогут взять распространение инфекции под контроль и какие секторы экономики пострадают большего всего, отмечает S&P Global Platts.

Теги: #цены #нефть
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