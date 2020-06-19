Экономика

15:19 19.06.2020

"Укрзализныця" возобновила курсирование еще 50 пригородных поездов

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"Укрзализныця" возобновила курсирование еще 50 пригородных поездов

АО "Укрзализныця" (УЗ), продолжая постепенное возобновление курсирования пригородных поездов, назначило рейсы еще 50 электричек.

Как сообщила пресс-служба УЗ в пятницу, в частности, с 23 июня начинается курсирование еще 27 пригородных поездов регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", с 24 июня – 23 поезда "Южной железной дороги".

В настоящее время по территории Украины курсирует 533 пригородных поезда. С учетом вышеуказанных их количество 24 июня составит 583.

Компания призывает пассажиров в поездах соблюдать социальную дистанцию, надевать маску, в случае симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.

Отмечается, что в случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистраций назначения пригородных поездов будет продолжаться.

С расписанием дополнительных электропоездов можно ознакомиться на сайтах региональных филиалов "Укрзализныци".

Теги: #карантин #укрзализныця
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