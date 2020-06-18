Буславец выступает за пересмотр тарифа "Укрэнерго" после реализации других антикризисных мер на рынке электроэнергии

Пересматривать тариф НЭК "Укрэнерго" необходимо после реализации все других мер по выходу энергорынка из кризиса во избежание повышения потребительских цен, считает врио министра энергетики Ольга Буславец.

"Пересмотр тарифа НЭК "Укрэнерго" должен происходить напоследок, когда будут исчерпаны все другие возможности. Ведь повышение тарифа на передачу электроэнергии для промышленного потребителя может отразиться на стоимости товаров и услуг для населения", – заявила Буславец, слова которой приведены на странице министерства в Facebook в четверг вечером.

В свою очередь, по словам врио министра, избежать существенного роста тарифа на передачу электроэнергии позволит полное выполнение решений Антикризисного энергетического штаба.

Среди этих мер Буславец назвала достижение компромисса с инвесторами ВИЭ, увеличение доли двусторонних договоров НАЭК "Энергоатом" и ГП "Гарантированный покупатель", а также отмена для "ГарПока" торговых органичений и ряд нетарифных мер по финансированию ПСО по поставкам электроэнергии населению.

При этом она отметила, что снижение зеленого тарифа позволит снизить нагрузку на конечную цену электроэнергии.

Кроме того, Буславец выразила убежденность, что преодолению кризиса на рынке электроэнергии также будет способствовать принятие ряда законопроектов, в том числе об условиях поддержки зеленой энергетики, сертификации "Укрэнерго" и урегулированию кризиса неплатежей на рынке, и призвала народных депутатов рассмотреть и поддержать их до начала парламентских каникул.

По ее словам, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, со своей стороны должна в срочном порядке имплементировать решения Антикризисного штаба, а также принять меры по устранению манипуляций на рынке электроэнергии со стороны отдельных его участников.

Как сообщалось, НКРЭКУ на своем заседания комиссии 17 июня она одобрила меморандум о взаимопонимании относительно урегулирования проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики. При этом она высказала предостережение, что механизм погашения задолженности перед ВИЭ через повышение тарифа НЭК "Укрэнерго", учитывая многомиллиардные суммы такой задолженности, может привести к его росту " более чем в три раза – минимум до 523 грн/МВт-ч.

По мнению комиссии, это может негативно отобразиться на конкурентоспособности украинской промышленности.