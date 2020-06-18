Экономика

18:32 18.06.2020

"Нафтогаз" намерен увеличивать объем ВИЭ в будущем – Коболев

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"Нафтогаз" намерен увеличивать объем ВИЭ в будущем – Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" планирует расширять присутствие на рынке возобновляемой энергетики Украины в будущем и активно изучает возможности для этого.

"Мы вышли на рынок генерации через солнечные станции, то есть через рынок возобновляемой энергии, и собираемся увеличить объемы ВИЭ компании в будущем", – заявил глава правления НАК Андрей Коболев во время онлайн-дискуссии "Нафтогаз. Что дальше?" в четверг.

По его словам, компания продолжает строить объекты ВИЭ и активно изучает возможности работы на рынке возобновляемой энергетики, а также "начала имплементацию некоторых опций в этом плане".

"Если говорить о том, куда собирается расширяться "Нафтогаз", то это также возобновляемая энергетика, в том числе биогаз, водород, что является трендом в Европе. Все это находится в периметре наших интересов", – подчеркнул Коболев.

В то же время он отметил, что компания не видит возможности полноценно работать на рынке электроэнергии в качестве торговца ресурсом.

"Действительно, "Нафтогаз Украины" торговал электроэнергией. У нас до сих пор есть контракты, которые позволяют это делать. Но то, что мы сейчас наблюдаем на рынке – дисбалансы и неплатежи, существенно ограничивает наше желание работать на нем. Поэтому мы прекратили более-менее масштабную экспансию на рынок, ожидая стабилизации", – разъяснил глава правления НАК.

По его словам, до возобновления баланса рынок электроэнергии несет больше рисков, чем преимуществ.

Согласно презентации НАК, представленной во время дискуссии, компания планирует реализовать проект ВЭС "Марьевка" мощностью 20 МВт, две ФЭС "Чуднов" и "Андреевка" на 33 МВт и 995 кВт соответственно.

По словам советника главы правления "Нафтогаза Украины" Елены Зеркаль, компания проводит переговоры с Еврокомиссией о привлечении средств международных финансовых организаций под реализацию проектов, связанных с возобновляемой энергетикой и энергоэффективностью.

Теги: #нафтогаз #виэ #коболев
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