"Укрзализныця" прекращает полномочия Василия Дутчака на должности и.о. главы правления КЭВРЗ

АО "Укрзализныця" (УЗ) прекращает полномочия Василия Дутчака на должности и. о. главы правления "Киевского электровагоноремонтного завода" (КЭВРЗ).

Как сообщила пресс-служба компании в среду вечером, во время отчета руководителя предприятия перед наблюдательным советом по результатам работы в первом полугодии 2020 года было выявлено ряд нарушений.

По данным УЗ, завод, в частности, превысил на 7 млн грн плановые расходы на закупку запчастей для ремонта электропоездов. При этом, как отмечается, стоимость комплектующих в этом году не росла, а по некоторым позициям наоборот цены снизились.

"Укрзализныця" намерена обратиться в Государственную аудиторскую службу Украины для проведения комплексного аудита этого подразделения компании.