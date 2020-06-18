Экономика

09:47 18.06.2020

"Укрзализныця" прекращает полномочия Василия Дутчака на должности и.о. главы правления КЭВРЗ

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"Укрзализныця" прекращает полномочия Василия Дутчака на должности и.о. главы правления КЭВРЗ

АО "Укрзализныця" (УЗ) прекращает полномочия Василия Дутчака на должности и. о. главы правления "Киевского электровагоноремонтного завода" (КЭВРЗ).

Как сообщила пресс-служба компании в среду вечером, во время отчета руководителя предприятия перед наблюдательным советом по результатам работы в первом полугодии 2020 года было выявлено ряд нарушений.

По данным УЗ, завод, в частности, превысил на 7 млн грн плановые расходы на закупку запчастей для ремонта электропоездов. При этом, как отмечается, стоимость комплектующих в этом году не росла, а по некоторым позициям наоборот цены снизились.

"Укрзализныця" намерена обратиться в Государственную аудиторскую службу Украины для проведения комплексного аудита этого подразделения компании.

Теги: #укрзализныця #кадры
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