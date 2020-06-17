Экономика

17:26 17.06.2020

Профильный комитет Рады отказался поддержать обновленную программу правительства

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Профильный комитет Рады отказался поддержать обновленную программу правительства

Парламентский комитет по вопросам экономического развития на заседании в среду отказался поддержать обновленную программу правительства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", поддержали правительственную программу только пять членов комитета, еще четыре из присутствовавших проголосовали "против" и столько же воздержались.

Комитет решил рекомендовать Верховной Раде определиться относительно документа путем голосования.

Как сообщалось, 4 июня Верховная Рада по просьбе премьер-министра Дениса Шмыгаля отправила на доработку в Кабмин программу его деятельности. Ранее профильный комитет ее отклонил. Затем правительство передало на рассмотрение парламента обновленную программу.

Теги: #комитет #программа #рада #кабмин
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