Правительство Украины намерено усилить энергосотрудничество с правительством Германии

Кабинет министров одобрил проект распоряжения о подписании совместного заявления о намерениях правительства Украины и Федеративной Республики Германии относительно начала энергетического сотрудничества, уполномочив к его подписанию врио министра энергетики Ольгу Буславец.

Соответствующее решение принято без обсуждения на заседании правительства в среду.

"Надеюсь, это даст толчок нашему сотрудничеству в сферах возобновляемой энергетики и энергоэффективности. Также для нас важен опыт Германии в справедливой трансформации угольных регионов", – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

Согласно тексту проекта распоряжения, сферой сотрудничества между правительствами Украины и Германии является, в частности, развитие возобновляемой энергетики и ее интеграция в энергосеть, развитие энергоэффективности, улучшение условий для частного инвестирования в устойчивую энергетику, обмен инновациями в этой сфере.

В пояснительной записке к проекту распоряжения отмечается, что реформа энергосектора Украины осуществляется в рамках ее участия в разработке и реализации инициативы Еврокомиссии "Новое зеленое соглашение" (New Green Deal) и в соответствии с Концепцией "зеленого" энергоперехода до 2050 года.

Подписание совместного заявления создаст платформу для налаживания двустороннего сотрудничества по развитию устойчивой энергетики и будет способствовать уменьшению использования ископаемых, говорится в документе.