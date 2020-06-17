Программа повышения пенсий является одним из основных достижений правительства за 100 дней - Лазебная

Одним из основных достижений правительства за 100 дней работы является введение трехмерной программы повышения пенсий, считает министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

"Во-первых, с 1 апреля 1,5 млн пенсионеров старше 80 лет получили ежемесячное повышение к пенсии в среднем размере 500 гривен. На днях Верховная Рада приняла закон, которым предусматривается введение новой надбавки на уход одиноким пенсионерам в возрасте 80+, которые по заключению ВКК нуждаются в постоянном постороннем уходе. Размер помощи составит 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и составит около 700 гривен", - указывается в сообщении Министерства социальной политики.

После подписания закона президентом средства пенсионерам будут насчитываться с января 2020 года, то есть с учетом периода, который уже прошел.

Кроме того, 10,6 млн пенсионеров и получателей социальной помощи, размер пенсий и выплат которых не превышал 5 тыс. грн, получили одноразовую денежную помощь в размере 1000 грн.

Также для 8,4 млн пенсионеров в мае были проиндексированы на 11% пенсии, средний размер повышения составил 260 грн.

Размер средней пенсии вырос до 3400 грн.