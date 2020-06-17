Кабмин смягчил требования к заемщикам по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Кабинет министров снял ограничения по максимальной сумме кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", а также расширил доступ предпринимателей к этой программе.

Соответствующее решение правительство приняло в среду.

Как отметил министр финансов Сергей Марченко в ходе заседания, проект указанного постановления предусматривает ряд изменений в действующую программу, в частности, по смягчению требований к обязательной прибыльности действующего бизнеса, снятию ограничений относительно направлений использования этих средств.

Помимо этого, правительство привело формулу расчета базовой процентной ставки в соответствие с уровнем операционных расходов банков.

В рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели могут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет в размере до 3 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы). При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие малых и средних предприятий, годовой доход которых не превышает 100 млн грн.