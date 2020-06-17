Минцифры формирует общественный совет ведомства

Министерство цифровой трансформации Украины с 18 июня начинает прием заявок в общественный совет ведомства, в который могут войти представители общественных объединений и обществ, работающие в этой сфере деятельности.

Как сообщается на сайте ведомства в среду, 35 представителей общественности будет выбрано в совет рейтинговым е-голосованием, которое ориентировочно пройдет с 12 по 26 августа 2020 года включительно.

Вся информация об электронном голосовании и его результатах будет размещена на официальных ресурсах министерства.

Срок подачи документов – по 13 июля 2020 года включительно.