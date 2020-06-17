Экономика

15:20 17.06.2020

Кабмин установил приоритетное использование украинского угля на ТЭС

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Кабмин установил приоритетное использование украинского угля на ТЭС

Кабинет министров определил приоритетным использование украинского угля при производстве электрической энергии на теплоэлектростанциях Украины.

Соответствующее распоряжение "Об обеспечении топливной сбалансированности электроэнергетической отрасли Украины и безопасности поставок электрической энергии" было принято на заседании правительства в среду с условием двухдневной доработки.

"Распоряжение предусматривает приоритетное использование отечественного энергетического угля для производства электрической энергии на тепловых электростанциях", – прокомментировала и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Она напомнила, что в апреле для обеспечения физической и топливной сбалансированности энергосистемы министерство обновило прогнозный энергетический баланс, на основании которого в том числе была рассчитана и топливная составляющая. Однако по результатам мониторинга в мае-июне структуры производства и топливного баланса было установлено, что ряд тепловых электростанций не придерживаются ранее обозначенных показателей.

Речь, в частности, идет о снижении объемов потребления отечественного угля при производстве э/э и его замещении природным газом.

"Такая ситуация относительно искусственного снижения спроса на отечественный уголь является недопустимой с учетом того, что это приводит к приостановке работы шахт, вынужденному простою, задержке выплаты зарплаты шахтерам и в целом росту социально-экономической напряженности в регионах", – сказала Буславец.

Теги: #тэс #уголь #буславец #кабмин
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