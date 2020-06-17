Экономика

14:17 17.06.2020

Запуск СПГ-терминала в Хорватии открывает новые возможности для украинских трейдеров – Макогон

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Запуск СПГ-терминала в Хорватии открывает новые возможности для украинских трейдеров – Макогон

Глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон отмечает рост возможностей для украинских трейдеров газа на фоне запланированного на начало 2021 года запуска работы плавучего СПГ-терминала на острове Крк в Хорватии.

"Отличная новость. Еще один СПГ терминал начнет работать рядом с Украиной. Украинские трейдеры смогут начать закупки и поставки через Венгрию", – написал он на своей странице в Facebook в среду.

Запуск работы плавучего СПГ-терминала на острове Крк с пропускной способностью в 2,6 млрд куб. м в год, запланирован на 1 января 2021 года. Согласно данным на сайте терминала, мощности объекта полностью забронированы на ближайшие несколько лет. Так, на 2020/2021 газовый год общая забронированная мощность составляет 1,878 млрд куб м, 2021/2022 – 2,541 млрд куб. м, 2022/2023 – 2,540 млрд куб. м, 2023/2024 – 2,003 млрд куб.м, 2024/2025 – 2,001 млрд куб. м, 2025-2026 и 2026/2027 – по 2,157 млрд куб. м, на 2027/2028, 2028/2029 и 2029/2030 – по 1,143 млрд куб. м

Теги: #макогон #газ #хорватия #спг_терминал
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