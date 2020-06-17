"Киевтеплоэнерго" за месяц гидравлических испытаний устранило 85% выявленных повреждений теплосетей

Киев. 17 июня. ЭНЕРГОРЕФОРМА – Аварийные бригады коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" в ходе гидравлических испытаний теплосетей столицы обнаружили более 700 повреждений, 85% из них устранены и потребителям восстановлено горячее водоснабжение.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, гидравлические испытания этого года начались позже почти на месяц из-за ограничительных мер в связи с COVID-19, поэтому работы ведутся с усиленной интенсивностью, чтобы в сжатые сроки восстановить горячее водоснабжение киевлянам.

Отмечается, что в целом с конца отопительного сезона (5 апреля - ИФ) было выявлено более 1,4 тыс. эксплуатационных повреждений теплосетей, из которых уже устранены 97%.

Узнать адреса домов, где временно отсутствует горячее водоснабжение, можно на сайте КП "Киевтеплоэнерго".

Как сообщалось, в Киеве в 2020 году планируют заменить более 100 км теплосетей, на эти цели город направил почти 450 млн грн.

12 мая в Киеве началось проведение гидравлических испытаний теплосетей для подготовки теплосетей к следующему отопительному сезону. 6 июня "Киевтеплоэнерго" завершило вторую очередь гидравлических испытаний теплосетей и возобновили поставки горячей воды в дома Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева.