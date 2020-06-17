Экономика

13:56 17.06.2020

"Киевтеплоэнерго" за месяц гидравлических испытаний устранило 85% выявленных повреждений теплосетей

1 мин читать

Киев. 17 июня. ЭНЕРГОРЕФОРМА – Аварийные бригады коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" в ходе гидравлических испытаний теплосетей столицы обнаружили более 700 повреждений, 85% из них устранены и потребителям восстановлено горячее водоснабжение.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, гидравлические испытания этого года начались позже почти на месяц из-за ограничительных мер в связи с COVID-19, поэтому работы ведутся с усиленной интенсивностью, чтобы в сжатые сроки восстановить горячее водоснабжение киевлянам.

Отмечается, что в целом с конца отопительного сезона (5 апреля - ИФ) было выявлено более 1,4 тыс. эксплуатационных повреждений теплосетей, из которых уже устранены 97%.

Узнать адреса домов, где временно отсутствует горячее водоснабжение, можно на сайте КП "Киевтеплоэнерго".

Как сообщалось, в Киеве в 2020 году планируют заменить более 100 км теплосетей, на эти цели город направил почти 450 млн грн.

12 мая в Киеве началось проведение гидравлических испытаний теплосетей для подготовки теплосетей к следующему отопительному сезону. 6 июня "Киевтеплоэнерго" завершило вторую очередь гидравлических испытаний теплосетей и возобновили поставки горячей воды в дома Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева.

Теги: #киевтеплоэнерго
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:17 29.05.2020
"Киевтеплоэнерго" в 2020г инвестирует около 300 млн грн в модернизацию теплоэнергетического комплекса

"Киевтеплоэнерго" в 2020г инвестирует около 300 млн грн в модернизацию теплоэнергетического комплекса

13:48 06.05.2020
В ходе подготовки к новому отопительному сезону "Киевтеплоэнерго" отремонтировал четверть счетчиков теплоэнергии

В ходе подготовки к новому отопительному сезону "Киевтеплоэнерго" отремонтировал четверть счетчиков теплоэнергии

16:33 30.04.2020
"Киевтеплоэнерго" к концу межотопительного сезона отремонтирует 11 водонагревательных котлов – директор СП "Киевские ТЭЦ"

"Киевтеплоэнерго" к концу межотопительного сезона отремонтирует 11 водонагревательных котлов – директор СП "Киевские ТЭЦ"

15:41 07.04.2020
"Киевтеплоэнерго" будет начислять плату за обслуживание общедомовых счетчиков отдельно от платы за тепло и горячую воду

"Киевтеплоэнерго" будет начислять плату за обслуживание общедомовых счетчиков отдельно от платы за тепло и горячую воду

13:00 15.01.2020
Ущерб от прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza, предварительно, будет возмещать "Киевтеплоэнерго" – юрист

Ущерб от прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza, предварительно, будет возмещать "Киевтеплоэнерго" – юрист

10:34 15.01.2020
Ликвидация повреждения трубопровода возле столичного ТРЦ Ocean Plaza завершена

Ликвидация повреждения трубопровода возле столичного ТРЦ Ocean Plaza завершена

10:58 14.01.2020
Повреждения теплосети возле Ocean Plaza буду ликвидированы до утра 15 января – "Киевтеплоэнерго"

Повреждения теплосети возле Ocean Plaza буду ликвидированы до утра 15 января – "Киевтеплоэнерго"

22:20 13.01.2020
"Киевтеплоэнерго" перекрыло подачу теплоносителя и начали откачку воды возле ТРЦ "Оcean Plaza"

"Киевтеплоэнерго" перекрыло подачу теплоносителя и начали откачку воды возле ТРЦ "Оcean Plaza"

16:47 10.01.2020
"Киевтеплоэнерго" снизило начисления за отопление и горячую воду за декабрь на 22-23%

"Киевтеплоэнерго" снизило начисления за отопление и горячую воду за декабрь на 22-23%

17:48 09.10.2019
"Киевтеплоэнерго" предлагает на 30% повысить тарифы на теплоэнергию

"Киевтеплоэнерго" предлагает на 30% повысить тарифы на теплоэнергию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство намерено определить украинский уголь основным видом топлива для производства э/э – Шмыгаль

Запуск СПГ-терминала в Хорватии открывает новые возможности для украинских трейдеров – Макогон

Moody's вслед за суверенным повысило рейтинги 6 украинских банков и пересмотрело прогноз на "позитивный"

Минфин Украины понизил ставку 3-х мес. ОВГЗ до 7,5% и 6-мес. до 8%

Ключевым вызовом для Украины является способность проводить реформы – Fitch

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер поручил Минфину провести аудит расходов Фонда борьбы с COVID-19

Правительство намерено определить украинский уголь основным видом топлива для производства э/э – Шмыгаль

Запуск СПГ-терминала в Хорватии открывает новые возможности для украинских трейдеров – Макогон

Moody's вслед за суверенным повысило рейтинги 6 украинских банков и пересмотрело прогноз на "позитивный"

Реформирование "Укроборонпрома" не следует увязывать с созданием нового министерства - Найем

Агентство Sustainalytics присвоило "Метинвесту" рейтинг по экологии, соцполитике и корпоративному управлению ESG

Рада приняла закон о планировании использования земель

Минфин Украины понизил ставку 3-х мес. ОВГЗ до 7,5% и 6-мес. до 8%

АМКУ допускает возможные манипуляции на рынке электроэнергии

Глава ФРС прогнозирует долгосрочный ущерб экономике США из-за коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА