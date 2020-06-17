Реформирование "Укроборонпрома" не следует увязывать с созданием нового министерства - Найем

Реформа "Укроборонпрома" не должна быть привязана к созданию Министерства военно-промышленной политики, считает заместитель директора концерна по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафа Найем.

"Нам действительно нужен единый центр формирования и реализации государственной политики в сфере ОПК, который бы координировал взаимодействие между всеми субъектами отрасли. Существование такого центрального органа исполнительной власти предусмотрено законом "О национальной безопасности Украины", который вступил в силу еще в 2018 году. Теоретически, это могло бы быть любое министерство, служба, агентство или даже инспекция. На данный момент правительство уполномочило на такие функции Министерство экономики, где специально для этого сектора создана позиция профильного заместителя министра. Таким образом, формально в стране уже существует госорган, ответственный за эту сферу", - подчеркнул Найем в своем заявлении, обнародованном пресс-службой "Укроборонпрома".

В то же время, отметил он, на текущий момент на одного заместителя министра возложена функция формирования, реализации и координации сектора, в который включены 16 государственных заказчиков, в том числе несколько министерств, 116 предприятий "Укроборонпрома", Государственное космическое агентство, Государственная служба экспортного контроля и более полутора сотни частных компаний.

"Поэтому да, стране нужен такой госорган. Но играть на поле и самостоятельно управлять хозяйственной деятельностью госпредприятий он не имеет права. Владеть – может. Например, корпоративными правами. Может и обязан требовать высоких показателей, но не может указывать, как строить и реализовывать свою деятельность", - настаивает Найем.

"Внедрение этих правил и есть то, что мы называем уже приевшимся словом корпоратизация. Когда собственник, в данном случае – государство, распоряжается своими активами и правами не напрямую, а через систему корпоративного управления, состоящую из коллегиальных органов, куда собственник делегирует своих представителей. Что важно, необходимость внедрения такой системы управления не зависит от того, когда и как будет создавать новое министерство, как оно будет называться, какой у него будет штат, бюджет и кто его возглавит", - уверен он.

Внедрение корпоративных стандартов управления является базовой необходимостью для реформирования отрасли, к которой "Укроборонпром" уже готов, подчеркнул Найем.

"Готово и правительство, которое дорабатывает необходимые законопроекты и внесло в проекте своей программы пункт о переходе к корпоративной модели управления в ОПК. К сожалению, инициаторы создания нового министерства ставят переход к модели корпоративного управления в прямую зависимость от появления нового госоргана. Это непозволительное затягивание реформы ключевого сектора экономики", - заявил он.

Создание нового государственного органа, включая разработку нового положения, набор штата, внесение изменений в бюджет, выбор и назначение руководства займет в самых лучших условиях полгода, отметил Найем, и ещё полгода – разработка внутренних процедур, налаживание межведомственных контактов, связей с заказчиками и исполнителями, парламентом, СНБО и международными организациями.

"Итого – год. Еще один год ожидания военно-промышленного комплекса воюющей страны, пока государство разрешит ему выйти из каменного века", - подчеркнул он.

Корпоратизация и стандарты Организации экономического сотрудничества и развития – это ведь не прихоть новых реформаторов, не требование западных спецслужб и не "воля Сороса". Это непосредственно вытекает из целого ряда нормативных документов, выданных Кабинетом Министров Украины и президентом, которые прямо обязывают нас идти по этому пути", - заключил Найем.

Как сообщалось, Офис президента и Совет национальной безопасности и обороны инициируют создание профильного министерства, которое будет отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики и введение должности вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций, в ведении которого будут находиться вопросы реформирования оборонно-промышленного комплекса и развития космической отрасли.

После создания министерства и должности вице-премьера запланирован второй этап реформирования, в рамках которого будут решаться вопросы организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав госконцерна "Укроборонпром".