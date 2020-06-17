Агентство Sustainalytics присвоило "Метинвесту" рейтинг по экологии, соцполитике и корпоративному управлению ESG

Международная вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний "Метинвест" провела комплексную оценку эффективности своей деятельности в области экологии, социальной политики и корпоративного управления (ESG) при содействии агентства Sustainalytics, ведущего независимого поставщика исследований, рейтингов и данных в области ESG.

Как сообщается в пресс-релизе компании в среду, агентство Sustainalytics впервые оценило эффективность деятельности группы "Метинвест" по критериям ESG, используя методологию оценки рисков ESG. Такая оценка является показателем неуправляемых рисков в области ESG и проводится по абсолютной шкале от 0 до 100, при этом более низкий показатель свидетельствует о меньшем количестве неуправляемых рисков.

В исследовании уточняется, что оценка рисков ESG для "Метинвеста" составила 32,0 балла. В то время как риск возникновения материальных финансовых последствий, обусловленных факторами ESG, был оценен как высокий (из-за значительных рисков металлургической отрасли в целом), агентство Sustainalytics признало сильным управление материальными аспектами ESG группой "Метинвест".

Так, "Метинвест" получил высокую оценку за качество управления человеческим капиталом, охрану труда и промышленную безопасность, а также взаимодействие с местными сообществами. Кроме этого, в отчете Sustainalytics высоко оценено корпоративное управление группы "Метинвест" и отмечено ее следование высоким стандартам бизнес-этики.

В сравнительном рейтинге "Метинвест" занял 9-е место среди 140 мировых металлургических компаний, оцененных агентством Sustainalytics.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что в группе понимают, что горнодобывающая промышленность и металлургия всегда имеют высокий уровень воздействия на окружающую среду и рисков по сравнению со многими другими отраслями.

"Мы запустили нашу первую внешнюю оценку в области ESG как часть нашей общей приверженности прозрачности ведения бизнеса. Измерение нашей эффективности по критериям ESG помогает лучше понять наши сильные и слабые стороны для дальнейшего устойчивого развития. Мы получили необходимую обратную связь и оценили, как можем создать более надежные институты управления рисками, чтобы обеспечить дальнейшее лидерство группы "Метинвест" в отрасли", - сказал топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь директор по корпоративным финансам и казначейству "Метинвеста" Александр Любарев добавил, что темы ESG приобретают все большее значение в мире для всех групп заинтересованных сторон, включая кредиторов.

"Рейтинг, присвоенный группе "Метинвест" агентством Sustainalytics, поможет облегчить процесс принятия решений о распределении средств для наших существующих и будущих инвесторов и кредиторов", - констатировал Любарев.

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Sustainalytics является агентством, которое оценивает эффективность деятельности компаний в срезе экологии, социальной политики и корпоративного управления (ESG). Основано в 1992 году нынешним директором Sustainalytics' Майкл Jantzi и его европейского аналога. Имеет офисы в 13 городах по всему миру и обслуживает более 450 клиентов институциональных инвесторов.