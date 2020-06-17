Рада приняла закон о планировании использования земель

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2280, которым предлагается урегулировать вопросы установления границ и комплексного пространственного планирования территорий громад.

Соответствующий законопроект поддержали 320 народных депутатов в среду.

Законопроект устанавливает, что целевое назначение земучастка определяется его собственником самостоятельно, сведения о выбранном владельцем виде целевого назначения участка вносятся в Государственный земельный кадастр. Установление и изменение вида целевого назначения земучастка его собственником не требует разработки документации по землеустройству и принятия решений органами власти, органами местного самоуправления (кроме земель обороны).

Законопроектом предлагается урегулирование вопросов установления границ общин; комплексного пространственного планирования территорий общин, при этом отменяется необходимость разработки нескольких, родственных по содержанию, видов градостроительной документации и документации по землеустройству. Предлагается также нормирование вопросов, связанных с утверждением такой документации; нормирование формирования электронной картографической основы для планирования территории; обеспечение реальной связи программ социально-экономического развития с документацией по пространственному планированию; создание механизма учета общественных и частных интересов через общественные обсуждения.

Авторами законопроекта "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты по планированию использования земель" выступили 11 депутатов фракции "Слуга народа" и один из депутатской группы "За будущее".