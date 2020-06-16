Экономика

21:17 16.06.2020

Минфин Украины понизил ставку 3-х мес. ОВГЗ до 7,5% и 6-мес. до 8%

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Минфин Украины понизил ставку 3-х мес. ОВГЗ до 7,5% и 6-мес. до 8%

Минфин Украины на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник, первых после снижения Нацбанком учетной ставки с 8% до 6%, смог понизить ставку отсечения 3-мес. гривневых бумаг с 9% до 7,5% годовых и 6-мес. – с 9,5% до 8%.

Согласно информации на сайте ведомства, спрос на самые "короткие" бумаги остался примерно прежним – 1,6 млрд грн (здесь и далее по номиналу), тогда как на 6-мес. вырос с 1,14 до 1,95 млрд грн, однако в обоих случаях продавец привлек по 0,5 млрд грн в соответствии с установленным им потолком на этих аукционах.

Минфин отказался от предложения во вторник ранее анонсированных 9-ти и 12-мес. бумаг, зато смог разместить после долгой паузы 20-мес. и 33-мес. по ставкам отсечения соответственно 10,7% и 10,8% годовых, тогда как последний раз они продавались еще в феврале по ставкам около 10% годовых.

Спрос на 20-мес. ОВГЗ составил 0,8 млрд грн, а на 33-мес. – 0,21 млрд грн, и Минфин отклонил лишь одну из 14 заявок на 0,1 млрд грн на покупку 20-мес. облигаций под 10,8% годовых.

Ряд покупателей готовы были приобрести 20-мес. бумаги под 10,5% и 33-мес. под 10,7%, благодаря чему среднезвешенные ставки по ним составили 10,57% и 10,76% годовых.

Теги: #овгз #минфин
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