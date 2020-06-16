Экономика

19:07 16.06.2020

ДТЭК выступает за справедливую угольную трансформацию при переходе к углеродной нейтральности

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ДТЭК выступает за справедливую угольную трансформацию при переходе к углеродной нейтральности

Достижение углеродной нейтральности к 2040 году, являющееся одной из стратегических целей группы "ДТЭК", должно базироваться на реализации программы справедливой социально-экономической трансформации угольных регионов, сообщила пресс-служба "ДТЭК Энерго".

"В Украине более 250 тыс. людей, зависящих от работы угольной отрасли. В "ДТЭК Энерго" работает более 30 тыс. шахтеров. Наша задача как ответственного работодателя - способствовать появлению новых рабочих мест, обеспечивать трансформацию регионов на локальном, национальном и международном уровнях", – заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук на 20-м саммите лидеров Глобального договора ООН во вторник, слова которого цитирует пресс-служба.

При этом Сахарук подчеркнул, что, являясь с 2018 года активным участником Европейской платформы по справедливой угольной трансформации, ДТЭК совместно с европейскими экспертами работает над пилотным проектом трансформации в Доброполье, где работают угледобывающие предприятия компании.

"У нас уже есть наработки по водоснабжению и отоплению в Доброполье, но наша главная задача – разработать комплексный подход по трансформации в сотрудничестве с региональными и национальными властями", – отметил гендиректор "ДТЭК Энерго".

По его словам, роль ДТЭК - проведение экспертизы и предоставление ресурсов для фундамента справедливой трансформации, а роль государства – разработка регуляторных инициатив и механизмов для обеспечения этого справедливого перехода.

В компании обратили внимание, что Украина стала активным участником процесса трансформации угольных регионов, создав, в частности, Координационный центр трансформации угольной промышленности на правительственном уровне.

При этом в сообщении также отмечается, что Европейская комиссия вместе c международными финансовыми институтами финализирует программу угольной трансформации для Западных Балкан и Украины, которая предоставит экспертные знания и поддержку стран в переходный период.

В ДТЭК напомнили, что с 2007 года компания является участником Глобального договора ООН, интегрировав 12 целей организации в свою долгосрочную стратегию и определив на их базе инвестиционные приоритеты.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга "ДТЭК". В 2019 году ее чистая прибыль упала в 1,9 раза – до 2,55 млрд грн, доход снизился на 15,4% – до 76,83 млрд грн, инвестиции в развитие производства составили 5,2 млрд грн, выплаты в центральный и местные бюджеты – 14,5 млрд грн.

"ДТЭК Энерго" обеспечивает замкнутый цикл производства электроэнергии из угля. Установленная мощность в генерации электроэнергии – 13,5 ГВт.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #шахтеры #уголь #дтэк
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