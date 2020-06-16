Экономика

18:24 16.06.2020

АМКУ допускает возможные манипуляции на рынке электроэнергии

2 мин читать
АМКУ допускает возможные манипуляции на рынке электроэнергии

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) допускает, что некоторые участники рынка электроэнергии могут прибегать к антиконкурентным практикам.

"Проведенный комитетом макроэкономический и факторный анализ функционирования разных сегментов рынка электрической энергии в течение 2020 года может свидетельствовать о применении некоторыми игроками рынка антиконкурентных практик", – говорится в ответе АМКУ на запрос Энергореформы.

В комитете отметили, что с целью выяснения действительных обстоятельств дела на энергорынке и оперативного выявления и прекращения вероятных нарушений конкурентного законодательства направлены запросы об информации к производителям электроэнергии, поставщикам, трейдерам, НЭК "Укрэнерго", ГП "Оператор рынка", а также к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

По итогам анализа полученной информации комитет в сжатые сроки примет соответствующее решение, говорится в письме.

"Следует отметить, что речь идет о действиях производителей электроэнергии и трейдеров, которые могут иметь признаки недобросовестной конкуренции, в том числе путем манипулирования ценовыми заявками и объемами электроэнергии на рынке", – уточняют в комитете.

При этом в нем не исключили, что такое поведение, среди прочего, может быть обусловлено бездеятельностью НКРЭКУ.

В АМКУ подчеркнули, что сигналы о вероятных нарушениях на рынке э/э начали поступать от общественности и органов власти, в частности, от депутатов парламента, среди которых имеется обращение председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса.

"Украинский рынок электроэнергии постоянно находится в фокусе внимания АМКУ как рынок, характеризирующийся высокой концентрацией и ограниченной конкуренцией", – подчеркнули в комитете.

Как сообщалось, в связи с резким падением спроса и цен на рынке электроэнергии Герус обратился в Службу безопасности Украины и АМКУ с просьбой расследовать возможные манипулятивные действия участников рынка, которые, в частности, входят в "вертикально-интегрированную финансово-промышленную группу".

Он указывает, что в период 25-26 мая произошел обвал цен на рынке "на сутки вперед", в результате которого цена электроэнергии базовой нагрузки в понедельник, 25 мая, составила 791 грн/МВт-ч, во вторник, 26 мая, – 858 грн/МВт-ч, что на 40% и 36% ниже показателей понедельника-вторника прошлой недели.

По данным главы комитета, спрос на э/э в эти дни упал до экстремально низкого уровня 58,4-58,6 МВт-ч, что на 26-50% ниже показателей аналогичных дней предыдущей недели.

По мнению автора письма, наблюдающиеся колебания на рынке э/э не соответствуют динамике спроса на ресурс на фоне выхода из карантина, начала работы электротранспорта и похолодания, они могут быть результатом манипуляций.

Теги: #электроэнергия #энергореформа #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:57 16.06.2020
Раде предлагают запретить импорт э/э из РФ и Беларуси до 2022г

Раде предлагают запретить импорт э/э из РФ и Беларуси до 2022г

15:39 03.06.2020
ДТЭК рассчитывает на отмену решения НКРЭКУ об оплате тарифа при экспорте электроэнергии в связи с выводами Европейского Энергосообщества

ДТЭК рассчитывает на отмену решения НКРЭКУ об оплате тарифа при экспорте электроэнергии в связи с выводами Европейского Энергосообщества

10:30 03.06.2020
ДТЭК считает предварительные выводы АМКУ по злоупотреблениям в БуТЭС необоснованными, усматривает административное давление

ДТЭК считает предварительные выводы АМКУ по злоупотреблениям в БуТЭС необоснованными, усматривает административное давление

15:56 02.06.2020
АМКУ предварительно оценил действия ДТЭК в "Бурштынском острове" как монопольное злоупотребление, у ДТЭК есть месяц на формирование защиты

АМКУ предварительно оценил действия ДТЭК в "Бурштынском острове" как монопольное злоупотребление, у ДТЭК есть месяц на формирование защиты

18:04 29.05.2020
НКРЭКУ намерена установить ограничение минимальных цен э/э на рынке "на сутки вперед"

НКРЭКУ намерена установить ограничение минимальных цен э/э на рынке "на сутки вперед"

19:37 28.05.2020
АМКУ рекомендовал "Укрзализныци" устранить неравные условия предоставления услуг перевозки грузов

АМКУ рекомендовал "Укрзализныци" устранить неравные условия предоставления услуг перевозки грузов

16:47 27.05.2020
Домашние СЭС по окончанию действия "зеленого" тарифа смогут свободно выходить на рынок э/э – представитель Госэнергоэффективности

Домашние СЭС по окончанию действия "зеленого" тарифа смогут свободно выходить на рынок э/э – представитель Госэнергоэффективности

11:22 27.05.2020
ДТЭК призвал регулятора внести изменения в правила рынка для устранения схем по искусственному занижению цен на э/э

ДТЭК призвал регулятора внести изменения в правила рынка для устранения схем по искусственному занижению цен на э/э

11:18 27.05.2020
Ограничения производства атомной энергии упали до исторического минимума

Ограничения производства атомной энергии упали до исторического минимума

17:43 26.05.2020
Герус просит СБУ и АМКУ расследовать возможные манипуляции на рынке э/э со стороны "вертикально-интегрированной компании"

Герус просит СБУ и АМКУ расследовать возможные манипуляции на рынке э/э со стороны "вертикально-интегрированной компании"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ключевым вызовом для Украины является способность проводить реформы – Fitch

Министр экономики считает катастрофической ситуацию с инфляцией в Украине

Минэкономики ожидает возобновления роста экономики Украины в IV кв.-2020

Минэкономики прогнозирует в 2020г более 68 млн тонн зерновых в Украине

СБУ обеспокоена неэффективной деятельностью набсовета УЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава ФРС прогнозирует долгосрочный ущерб экономике США из-за коронавируса

ДТЭК выступает за справедливую угольную трансформацию при переходе к углеродной нейтральности

Цены на нефть растут, Brent торгуется на уровне $40,30 за баррель

"ФерроМет1" пытается получить спецразрешение на Марьянский известняковый карьер вне конкурса - глава Concorde Capital

McDonald's сократил продажи в США в мае на 5% после двузначного падения в апреле

Экс-замдиректора филиала УЗ "Пассажирская компания" назначен исполнительным директором ЮЗЖД

Ключевым вызовом для Украины является способность проводить реформы – Fitch

Женщины составляют более 57% от всего количества зарегистрированных безработных в Украине

Министр экономики считает катастрофической ситуацию с инфляцией в Украине

Минэкономики ожидает возобновления роста экономики Украины в IV кв.-2020

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА