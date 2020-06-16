Экономика

16:10 16.06.2020

Министр экономики считает катастрофической ситуацию с инфляцией в Украине

1 мин читать
Министр экономики считает катастрофической ситуацию с инфляцией в Украине

Ситуация с инфляцией в Украине сложилась катастрофическая, полагает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Макропрогноз, который стал основой бюджета, предусматривает инфляцию в районе 11%. Инфляция НБУ предусматривалась в районе 5-8-6%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией – это очень плохая тенденция", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

По данным Госстата, в годовом измерении инфляция по итогам мая-2020 замедлилась до 1,7% с 2,1% по итогам апреля, 2,3% по итогам марта. Инфляция в 2019 году составила 4,1%.

"Все страны Евросоюза и США также борются с этим фактом, потому что это означает падение конкурентоспособности и депрессию по зарплатам для работников. И, поскольку Украина не находится в зоне евро и американской, депрессия также относительно торговых балансов. Поэтому мы на сегодня думаем над тем, как стимулировать экономику, в том числе программами, по которым работаем с банками, и президент заявлял о необходимости найти варианты, как банки "додавить", - пояснил министр.

"Нам нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, чтобы у нас было увеличено предложение денег", - отметил Петрашко.

В то же время он добавил, что министерство не намерено внепланово пересматривать макропрогноз, хотя и тщательно мониторит ситуацию.

Теги: #петрашко #инфляция #минэкономики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:31 16.06.2020
Минэкономики ожидает возобновления роста экономики Украины в IV кв.-2020

Минэкономики ожидает возобновления роста экономики Украины в IV кв.-2020

15:30 16.06.2020
Минэкономики прогнозирует в 2020г более 68 млн тонн зерновых в Украине

Минэкономики прогнозирует в 2020г более 68 млн тонн зерновых в Украине

11:42 15.06.2020
Гетманцев назвал вмешательством в суверенитет контроль инфляции в меморандуме с МВФ

Гетманцев назвал вмешательством в суверенитет контроль инфляции в меморандуме с МВФ

20:57 13.06.2020
Средняя цена импорта Украиной газа в мае упала ниже $100 – Минэкономики

Средняя цена импорта Украиной газа в мае упала ниже $100 – Минэкономики

16:40 11.06.2020
Замглавы Минэкономики Панаиотиди: Оборонка – это самое интересное, чем я когда-нибудь занималась

Замглавы Минэкономики Панаиотиди: Оборонка – это самое интересное, чем я когда-нибудь занималась

13:40 11.06.2020
Минэкономики обнародует новую редакцию законопроекта о проверке инвестиций - замминистра

Минэкономики обнародует новую редакцию законопроекта о проверке инвестиций - замминистра

18:55 10.06.2020
Зеленский по телефону попросил министра экономики отменить спецпошлину 18% на импорт полимерных материалов

Зеленский по телефону попросил министра экономики отменить спецпошлину 18% на импорт полимерных материалов

17:19 09.06.2020
Инфляция в Украине в мае замедлилась до 0,3%, в годовом измерении – до 1,7%

Инфляция в Украине в мае замедлилась до 0,3%, в годовом измерении – до 1,7%

18:14 04.06.2020
Минэкономики оценивает падение ВВП Украины в январе-апреле-2020 в 5%

Минэкономики оценивает падение ВВП Украины в январе-апреле-2020 в 5%

13:15 31.05.2020
Замминистра экономики Качка задекларировал почти 2,2 млн грн доходов за 2019г

Замминистра экономики Качка задекларировал почти 2,2 млн грн доходов за 2019г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ключевым вызовом для Украины является способность проводить реформы – Fitch

Минэкономики ожидает возобновления роста экономики Украины в IV кв.-2020

Минэкономики прогнозирует в 2020г более 68 млн тонн зерновых в Украине

СБУ обеспокоена неэффективной деятельностью набсовета УЗ

Раде предлагают запретить импорт э/э из РФ и Беларуси до 2022г

ПОСЛЕДНЕЕ

Ключевым вызовом для Украины является способность проводить реформы – Fitch

Женщины составляют более 57% от всего количества зарегистрированных безработных в Украине

СБУ обеспокоена неэффективной деятельностью набсовета УЗ

Нефтяные цены повышаются, Brent - $40,57 за баррель

Раде предлагают запретить импорт э/э из РФ и Беларуси до 2022г

Промышленники и предприниматели просят срочной встречи с Зеленским для обсуждения антикризисных мер в промышленности

Рада запретила начислять штрафные санкции по кредитам во время карантина и в 30-дневный период после его завершения

Руководство Харькова и "Экополиса ХТЗ" договорились о производстве трамваев - Кернес

Нефтегазовая ассоциация Украины призывает отказаться от введения пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа

Пенсионная реформа может привести к потере гражданами от 50 до 100 млрд грн уже заработанных льготных пенсий - мнение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА