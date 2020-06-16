Экономика

15:31 16.06.2020

Минэкономики ожидает возобновления роста экономики Украины в IV кв.-2020

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Минэкономики ожидает возобновления роста экономики Украины в IV кв.-2020

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает возобновления роста экономики Украины в октябре-декабре 2020 года, сообщил глава министерства Игорь Петрашко.

"На третий квартал ожидаем возобновления торговли, производства и на четвертый - ожидаем уже рост", – сказал Петрашко на пресс-конференции в Киеве во вторник.

В то же время такой прогноз предусматривает, что количество заболевших COVID-19 не будет существенно увеличиваться, подчеркнул министр.

Теги: #рост #минэкономики #петрашко #экономика
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