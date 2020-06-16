Экономика

14:57 16.06.2020

Раде предлагают запретить импорт э/э из РФ и Беларуси до 2022г

2 мин читать
Раде предлагают запретить импорт э/э из РФ и Беларуси до 2022г

Правительственный законопроект о внесении изменений в закон о рынке электроэнергии среди прочего предлагает Верховной Раде в очередной раз вернуться к вопросу ограничения импорта электрической энергии из Российской Федерации и Беларуси.

Так, согласно тексту зарегистрированной 15 июня законодательной инициативы №3657, в частности, предлагается до 31 декабря 2021 года полностью запретить импорт из России и Беларуси э/э по двухсторонним договорам (ДД), на рынок "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточный рынок (ВСР), а также балансирующий (БР).

В соответствии с проектом закона, после указанной даты весь объем э/э, импортированной из государств, которые не являются членами Энергосообщества, будет доступен для продажи исключительно на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и на балансирующем рынке (БР). В настоящее время ограничения относительно импортной э/э действуют в отношении РФ, чей ресурс доступен для реализации только на РСВ. В свою очередь импорт э/э из Беларуси в настоящее время возможен как по ДД, так и на РСВ и ВСР.

Законопроектом также предлагается возложить на оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" специальные обязательства по обеспечению развития генерирующих мощностей и выполнению мероприятий по управлению спросом, предусмотрев расходы на выполнение этих обязательств в тарифе на передачу. Плата за соответствующую услугу должна будет осуществляться оператором поэтапно после введения в эксплуатацию новых генмощностей/выполнения мероприятий по управлению спросом.

Помимо подписания договора с победителем конкурса (на строительство/выполнение мероприятий) "Укрэнерго" также должно будет осуществлять мониторинг выполнения инвестором своих обязательств.

Законопроектом также предусматривается возможность для госпредприятия "Гарантированный покупатель" продавать "зеленую" электроэнергию на аукционах по двусторонним договорам.

Кроме того, положениями проекта обозначается ранее анонсированное Министерством энергетики снижение для производителей и импортеров э/э доли обязательной ежемесячной продажи ресурса на РСВ с 15% до 5% (от их месячного объема продажи). Как поясняла ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец, данная норма, в том числе позволит высвободить дополнительные 10% электроэнергии НАЭК "Энергоатом" для продажи на электронных аукционах по ДД.

Документом также предлагается без конкурса продлить до 31 декабря 2021 года срок выполнения госпредприятием "Укринтерэнерго" функции поставщика "последней надежды" (в действующем законодательстве – 1 января 2021 года), изменить предельный срок проведения конкурса по отбору поставщиков универсальный услуг – с 1 июля 2020 года на 1 июля 2021 года.

Теги: #рада #электроэнергия #импорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:24 16.06.2020
Рада намерена разрешить госорганам пользоваться облачными услугами

Рада намерена разрешить госорганам пользоваться облачными услугами

13:37 16.06.2020
Рада запретила начислять штрафные санкции по кредитам во время карантина и в 30-дневный период после его завершения

Рада запретила начислять штрафные санкции по кредитам во время карантина и в 30-дневный период после его завершения

13:17 16.06.2020
Депутаты "Слуги народа" исключили из перечня госкомпаний, не подлежащих приватизации, два предприятия, которые обеспечивают поставки воды в Крым

Депутаты "Слуги народа" исключили из перечня госкомпаний, не подлежащих приватизации, два предприятия, которые обеспечивают поставки воды в Крым

11:57 16.06.2020
Рада приняла закон об урегулировании процедуры определения статуса лица без гражданства

Рада приняла закон об урегулировании процедуры определения статуса лица без гражданства

11:52 16.06.2020
Рада приняла в первом чтении законопроект об АО

Рада приняла в первом чтении законопроект об АО

11:51 16.06.2020
Рада ввела систему грантовой поддержки государством сферы культуры, креативных индустрий и туризма

Рада ввела систему грантовой поддержки государством сферы культуры, креативных индустрий и туризма

20:14 15.06.2020
"Слуга народа" поддержит законопроект о всеукраинском референдуме в первом чтении - Кравчук

"Слуга народа" поддержит законопроект о всеукраинском референдуме в первом чтении - Кравчук

20:03 12.06.2020
Импорт в Украину в мае-2020 упал на 31,2% к маю-2019 – Гостаможслужба

Импорт в Украину в мае-2020 упал на 31,2% к маю-2019 – Гостаможслужба

19:19 11.06.2020
Профильный комитет Рады перенес рассмотрение проекта постановления по итогам отчета главы НБУ

Профильный комитет Рады перенес рассмотрение проекта постановления по итогам отчета главы НБУ

01:01 05.06.2020
Голикова, Рябчин и Прохоренко избраны в конкурсную комиссию НКРЭКУ от энергокомитета Рады

Голикова, Рябчин и Прохоренко избраны в конкурсную комиссию НКРЭКУ от энергокомитета Рады

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэкономики ожидает возобновления роста экономики Украины в IV кв.-2020

Минэкономики прогнозирует в 2020г более 68 млн тонн зерновых в Украине

СБУ обеспокоена неэффективной деятельностью набсовета УЗ

"Электротяжмаш" в обход санкций поставлял продукцию Брянскому машзаводу, на харьковском предприятии проходят обыски

Представители Кабмина встретились с группой инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд" для урегулирования вопроса достроек объектов

ПОСЛЕДНЕЕ

Минэкономики ожидает возобновления роста экономики Украины в IV кв.-2020

Минэкономики прогнозирует в 2020г более 68 млн тонн зерновых в Украине

СБУ обеспокоена неэффективной деятельностью набсовета УЗ

Нефтяные цены повышаются, Brent - $40,57 за баррель

Промышленники и предприниматели просят срочной встречи с Зеленским для обсуждения антикризисных мер в промышленности

Руководство Харькова и "Экополиса ХТЗ" договорились о производстве трамваев - Кернес

Нефтегазовая ассоциация Украины призывает отказаться от введения пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа

Пенсионная реформа может привести к потере гражданами от 50 до 100 млрд грн уже заработанных льготных пенсий - мнение

НБУ выставит на аукционы памятную монету "Выдубицкий Свято-Михайловский монастырь" и сувенирную банкноту номиналом 1 тыс. грн

"Электротяжмаш" в обход санкций поставлял продукцию Брянскому машзаводу, на харьковском предприятии проходят обыски

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА