Рада запретила начислять штрафные санкции по кредитам во время карантина и в 30-дневный период после его завершения

Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины о недопущении начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина (№3297).

За соответствующий законопроект на заседании во вторник проголосовали 344 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, обнародованной на сайте Рады, законопроект направлен на защиту субъектов хозяйствования от начисления в период карантина и в 30-дневный период после завершения карантина штрафов и пени по кредитам.

С этой целью вносятся дополнения в Хозяйственный кодекс Украины, согласно которым в случае просрочки заемщиком в период действия карантина, установленного Кабинетом министров, и в тридцатидневный период после дня его завершения, заемщик освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя неустойку, штраф, пеню за просрочку, говорится в документе.

"Введение Кабинетом министров карантина для предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 (…) негативно влияет на осуществление хозяйственной деятельности в стране. Негативное воздействие испытывают все субъекты хозяйствования по результатам введения ограничений, предусмотренных карантином. А это значительно усложняет или вообще делает невозможной своевременную выплату платежей по кредитам (займам)", – отмечается в пояснительной записке.

Как сообщается на сайте Рады, инициатором законопроекта является член фракции "Слуга народа" Виктория Кинзбурская.