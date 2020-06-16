Пенсионная реформа может привести к потере гражданами от 50 до 100 млрд грн уже заработанных льготных пенсий - мнение

Введение профессиональных накопительных пенсионных программ в рамках пенсионной реформы приведет к обесцениванию пенсий, уже накопленных работниками до 35 лет на тяжелых производствах, и списанию от 50 млрд грн до 100 млрд грн обязательств по выплате таких пенсий из частных предприятий на государственный бюджет Украины.

Как сообщается в пресс-релизе Общества актуариев Украины (ОАУ), об этом заявил его председатель Юрий Иванько по результатам рассмотрения актуариями (специалисты страховой математики - ИФ) проекта Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы", который был обнародован Министерством социальной политики Украины 18 мая 2020 для общественного обсуждения.

"Законопроект Минсоцполитики как "пилотный проект" для формирования накоплений для пенсий льготных категорий, при условии принятия в таком виде, вызывает значительную нагрузку на госбюджет и по прогнозам может втрое уменьшить льготные пенсии, что приведет к дискредитации самой идеи пенсионной реформы - запуска обязательного накопительного уровня, которую страна ожидает с 2003 года", - отметил Иванько, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Предложенный подход к участию в накопительной профессиональной пенсионной системе исключительно по возрастному принципу работников до 35 лет не учитывает фактический стаж работы по спискам тяжелых профессий (Списки №1-2) и по сути лишает льготных пенсий от 10% до 40% работников в возрасте до 35 лет.

"Получается так, что государство обнуляет человеку, дышащему горячей пылью на промышленном предприятии, ее накопленный трудовой стаж и предлагает теперь накапливать пенсию с нуля. И таких людей до 35 лет, уже имеющих стаж, который позволяет им выйти на пенсию в 55 лет, в Украине до 40% среди указанных работников вредных профессий", - подчеркнул Иванько.

Он также отметил, что для работников старше 35 лет есть риски потери пенсионных выплат в результате ежегодного роста дефицита Пенсионного фонда, поскольку количество плательщиков, при которых будет выплачиваться дополнительный единый взнос, будет ежегодно уменьшаться, а количество пенсионеров будет оставаться примерно на одном уровне в течение 10-15 лет.

Другая разрушительная идея законопроекта о льготных пенсиях, по мнению Общества, заключается в том, что обязательства финансировать льготные пенсии работникам старше 35 лет по спискам №1-2 переводятся с их бывших работодателей на Государственный бюджет Украины.

"Обязательства таких предприятий по международным стандартам финансовой отчетности оцениваются в 50-100 млрд грн. Минсоцполитики вместо этого называет цифру только их задолженности перед Пенсионным фондом в 14,5 млрд грн и предлагает перекрыть ее повышением единого социального взноса до 15%. По нашим расчетам, такой механизм компенсирует лишь до 30% будущих расходов Пенсионного фонда и не решает возможности выплаты людям пенсии, которую они уже заработали за время своей работы во вредных условиях на частных предприятиях и должны получить", - отмечает Иванько.

По его словам, списание крупных сумм обязательств предприятий на государственный бюджет будет означать, что украинцы фактически будут платить налоги для выплаты будущим льготникам вместо их работодателей.

Общество актуариев Украины отмечает, что механизм начисления пенсий, изложенный в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы", является математически необоснованным и может существенно повлиять на финансовую безопасность государства и вызвать негативный социальный резонанс как по указанному проекту, так и на дальнейшее внедрение в стране накопительной пенсионной системы.

Внедрению нового механизма начисления пенсий должно предшествовать проведение актуарных расчетов с учетом принципов Международных стандартов финансовой отчетности, а также их согласования с профильными независимыми финансовыми институтами.