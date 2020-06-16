Экономика

11:52 16.06.2020

Рада приняла в первом чтении законопроект об АО

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Рада приняла в первом чтении законопроект об АО

Верховная Рада приняла за основу законопроект об акционерных обществах 2493, который предлагает разрешить компаниям выбирать модель корпоративного управления и наряду с нынешней двухуровневой системой корпоративного управления вводит одноуровневую.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс Украина", законопроект в первом чтении поддержали 270 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

"Этот закон приводит нормы (законодательства - ИФ) в соответствие с требованиями реальности. Усовершенствуется проведение общих собраний: предусматривается, что их можно провести в электронной форме. Вводится советник по корпоративным вопросам для помощи акционерам. Урегулируется правовой статус корпоративного секретаря, который на сегодня может просто назначаться набсоветом общества, но его статус не урегулирован", - отметил с трибуны парламента глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

При этом одной их основных новелл законопроекта является усиление защиты миноритарных акционеров, отметила один из авторов законопроекта, народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа.

"Сегодня большинство прав у мироритариев появляется только в том случае, если доля их акций достигает 10%", - указала она.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, законопроект также приводит нормы о представительства акционеров в соответствие с законодательством ЕС, в частности, Директивы 2007/36/ЕС Европейского парламента и Совета о реализации отдельных прав акционеров в листинговых компаниях, а также гармонизирует законодательство о слиянии, присоединении, отделении и разделении АО с Директивой 2017/1132/ЄС.

Теги: #ао #рада #закон
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