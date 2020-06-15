Экономика

12:17 15.06.2020

Европейские рынки акций падают на опасениях второй волны коронавируса

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Европейские рынки акций падают на опасениях второй волны коронавируса

Фондовые индексы стран Западной Европы заметно снижаются в понедельник на фоне опасений новой волны распространения коронавируса после смягчения карантинных мер в мире.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:21 мск опустился на 1,92%, составив 347,25 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 1,85%, немецкий DAX - на 2,36%, французский CAC - на 2,31%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 1,88% и 2,48% соответственно.

Как сообщает CNBC, рост новых случаев заражения был зафиксирован в ряде американских штатов, включая Алабаму, Калифорнию, Флориду и Северную Каролину. Помимо этого, количество госпитализаций в Техасе и Северной Каролине в субботу стало рекордным.

Между тем "режим военного времени" был объявлен в 11 микрорайонах района Фэнтай китайской столицы после того, как у пяти работников расположенного там оптового рынка "Синьфади" была диагностирована коронавирусная инфекция.

В то же время, согласно рекомендациям Европейской комиссии (ЕК), опубликованным 11 июня, всем государствам-членам Шенгенской зоны и ее ассоциированным странам предлагается отменить с 15 июня введенный из-за пандемии коронавируса внутренний пограничный контроль.

В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон объявил о дальнейшем смягчении ограничительных мер, действовавших в парижском регионе для сдерживания распространения заболевания. В телеобращении он заявил, что "Франция одержала первую победу (над коронавирусом)". "Но это вовсе не означает, что вирус исчез настолько, что мы можем полностью свести на нет бдительность. Нам нужно будет соблюдать физическое дистанцирование еще долгое время. Лето 2020 года не будет похоже ни на какое другое лето. И мы будем следить за ситуацией с эпидемией", - сказал Макрон.

Акции BP Plc (SPB: BP) в понедельник дешевеют на 4,3%. Британская нефтекомпания ожидает, что списания по итогам второго квартала составят от $13 млрд до $17,5 млрд в связи со снижением долгосрочного прогноза нефтяных цен.

Стоимость AstraZeneca Plc снижается на 0,3%. Фармацевтическая группа заключила соглашение с европейским Inclusive Vaccines Alliance (IVA), созданным Германией, Францией, Италией и Нидерландами, на поставку до 400 млн доз вакцины против коронавируса, которую она разрабатывает совместно с учеными из Оксфордского университета в Великобритании.

Бумаги Hennes & Mauritz AB (H&M) дешевеют на 1,9%. Шведская сеть магазинов одежды отчиталась о падении выручки во втором финансовом квартале на 50% в годовом выражении.

В лидерах роста оказалась бельгийская фармацевтическая компания UCB SA, котировки которой подскочили на 8,8%, после того как Kepler Chevreux повысила оценку цены акций компании до 103 евро с 96 евро.

Теги: #ес #акции #коронавирус
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