Экономика

12:04 15.06.2020

Кабмин допускает падение экономики в 2020г до 8% ВВП - программа правительства

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Кабмин допускает падение экономики в 2020г до 8% ВВП - программа правительства

Кабмин допускает падение экономики в 2020 году до 8% ВВП по сравнению с 2019-м, свидетельствует обновленная программа действий правительства.

"Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам, а поэтому может ощутить более существенное влияние: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом", - указано в документе на "Урядовом портале".

Макропрогноз Министерства экономики, на котором основаны показатели госбюджета на 2020 год, предусматривает падение экономики на 4,8% ВВП в этом году, тогда как Международный валютный Фонд ожидает проседания ее до 8,2% ВВП.

Теги: #ввп #кабмин
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