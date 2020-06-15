Началось заседание Верховного суда по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in

Началось с часовым опозданием открытое заседание Большой палаты Верховного суда, которая продолжила рассмотрение кассационной жалобы Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и ПриватБанка (Киев) на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", коллегия судей на заседании в понедельник насчитывает 19 человек, тогда как на заседании 16 марта их было также 19 человек, а 31 января – 15.

"Относительно банковского закона. Нам стало известно, что НБУ уже подал заявление к Верховному Суду по применению такого закона к этому делу", – сообщил журналистам адвокат ПриватБанка Олег Лозовский.

Он также отметил, что в случае, если Конституционный суд Украины откроет производство по представлению 64 народных депутатов о соответствии Конституции банковского закона №590-IХ, Верховный суд может отложить рассмотрение этого дела до решения Конституционного суда.

Как сообщалось, Верховная Рада 13 мая приняла закон №590-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", необходимый для сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Спикер парламента 21 мая отправил его на подпись главе государства. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 22 мая, в тот же день документ был обнародован в официальном издании Верховной Рады газете "Голос Украины".

Хозяйственный суд Киева решением от 12 июня удовлетворил ходатайства ПриватБанка и закрыл производства по двум делаем по искам экс-акционеров банка (ООО "Реватис" и ООО "КС Групп") о признании недействительной процедуры bail-in.

"Это первое реальное применение банковского закона №590-IX украинскими судами", - отмечала пресс-служба ПриватБанка.

Как сообщалось ранее, Большая палата Верховного суда из-за давления, в том числе в СМИ, 27 апреля отложила рассмотрение кассационной жалобы НБУ, Кабмина и ПриватБанка на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительной процедуры bail-in. Верховный суд обратился в ВСП и прокуратуру с жалобой о давлении.

На предыдущем состоявшемся заседании 16 марта, которое длилось более 9,5 часов, Верховный суд завершил изучение материалов дела и объявил о перерыве для подготовки решения.

Вердикта Верховного суда по этому делу ожидает Шестой апелляционный админсуд, рассматривающий апелляцию на решение Окружного админсуда о признании незаконной национализации ПриватБанка, а также Хозсуд Киева в деле по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций ПриватБанка.

ПриватБанк, согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов. Однако для Нацбанка, Минфина и банка, помимо этих выплат, важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша, по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры, общая сумма которой превышает 29 млрд грн.