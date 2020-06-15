"Нова Пошта Глобал" запустила два регулярных грузовых авиарейса с Китаем

Компания "Нова Пошта Глобал" (Nova Poshta Global, NPG), входящая в группу компаний "Нова Пошта", в связи с ростом спроса на международные перевозки увеличивает количество прямых авиасообщений с Китаем и запускает два еженедельных рейса Киев-Пекин-Киев, сообщила пресс-служба "Новой Пошты" в понедельник.

"Сейчас китайское направление является одним из самых перспективных в международной торговле. В мае мы доставили из китайских интернет-магазинов почти в 2,5 раза больше заказов, чем в апреле. Поэтому решили на постоянной основе зафрахтовать еще один дополнительный прямой рейс. Теперь дважды в неделю мы доставляем товары как для физических лиц, так и для компаний, работающих на импорт из Китая. Увеличение авиарейсов предоставит нашим клиентам гарантированные сроки доставки, ведь не придется ожидать нужное "окно" для дозагрузки", - цитирует пресс-служба СЕО "Нова Пошта Глобал" Юрия Беневитского.

Компания отметила, что в целом в мае было доставлено из-за границы более 520 тыс. отправлений - практически вдвое больше, чем в апреле. Это связано с увеличением спроса на перевозку грузов для бизнес-клиентов и ростом количества заказов в международных интернет-магазинах.

"Нова Пошта Глобал" (ранее Nova Poshta International) с 2015 года предоставляет услуги международной экспресс-доставки, входит в группу компаний "Нова Пошта". "Нова Пошта Глобал" развивает сервис NP Shopping - доставку из интернет-магазинов США, Китая, Великобритании и Польши, предоставляет услуги по импорту и экспорту для бизнеса и возможность осуществления отправлений из любого отделения "Нова Пошта" в большинство стран мира.