Экономика

10:38 15.06.2020

"Нова Пошта Глобал" запустила два регулярных грузовых авиарейса с Китаем

2 мин читать
"Нова Пошта Глобал" запустила два регулярных грузовых авиарейса с Китаем

Компания "Нова Пошта Глобал" (Nova Poshta Global, NPG), входящая в группу компаний "Нова Пошта", в связи с ростом спроса на международные перевозки увеличивает количество прямых авиасообщений с Китаем и запускает два еженедельных рейса Киев-Пекин-Киев, сообщила пресс-служба "Новой Пошты" в понедельник.

"Сейчас китайское направление является одним из самых перспективных в международной торговле. В мае мы доставили из китайских интернет-магазинов почти в 2,5 раза больше заказов, чем в апреле. Поэтому решили на постоянной основе зафрахтовать еще один дополнительный прямой рейс. Теперь дважды в неделю мы доставляем товары как для физических лиц, так и для компаний, работающих на импорт из Китая. Увеличение авиарейсов предоставит нашим клиентам гарантированные сроки доставки, ведь не придется ожидать нужное "окно" для дозагрузки", - цитирует пресс-служба СЕО "Нова Пошта Глобал" Юрия Беневитского.

Компания отметила, что в целом в мае было доставлено из-за границы более 520 тыс. отправлений - практически вдвое больше, чем в апреле. Это связано с увеличением спроса на перевозку грузов для бизнес-клиентов и ростом количества заказов в международных интернет-магазинах.

"Нова Пошта Глобал" (ранее Nova Poshta International) с 2015 года предоставляет услуги международной экспресс-доставки, входит в группу компаний "Нова Пошта". "Нова Пошта Глобал" развивает сервис NP Shopping - доставку из интернет-магазинов США, Китая, Великобритании и Польши, предоставляет услуги по импорту и экспорту для бизнеса и возможность осуществления отправлений из любого отделения "Нова Пошта" в большинство стран мира.

Теги: #нова_пошта #авиасообщение #посылки #почта #китай #перевозки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:55 14.06.2020
В результате взрыва цистерны со сжиженным газом в Китае погибли 19 человек

В результате взрыва цистерны со сжиженным газом в Китае погибли 19 человек

14:46 13.06.2020
Кабмин Украины возобновляет работу 15 пунктов пропуска для воздушного сообщения

Кабмин Украины возобновляет работу 15 пунктов пропуска для воздушного сообщения

07:02 13.06.2020
Более 10 тыс. человек пройдут тестирование после того, как на крупном рынке Пекина был выявлен коронавирус

Более 10 тыс. человек пройдут тестирование после того, как на крупном рынке Пекина был выявлен коронавирус

12:14 12.06.2020
Кабмин разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска во всех аэропортах Украины

Кабмин разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска во всех аэропортах Украины

19:58 11.06.2020
Канцлер ФРГ призвала Китай к дальнейшим шагам по открытию рынка

Канцлер ФРГ призвала Китай к дальнейшим шагам по открытию рынка

06:06 11.06.2020
Министры иностранных дел стран G7 готовят совместное заявление по Гонконгу

Министры иностранных дел стран G7 готовят совместное заявление по Гонконгу

04:00 11.06.2020
В Китае за сутки зафиксированы 15 новых случая заражения коронавирусом: 11 активных и четыре бессимптомных - Госкомздрав КНР

В Китае за сутки зафиксированы 15 новых случая заражения коронавирусом: 11 активных и четыре бессимптомных - Госкомздрав КНР

09:08 10.06.2020
В Китае за сутки зафиксированы 8 новых случаев заражения коронавирусом: 3 активных и 5 бессимптомных

В Китае за сутки зафиксированы 8 новых случаев заражения коронавирусом: 3 активных и 5 бессимптомных

08:32 10.06.2020
Число авиапассажиров в Китае сократилось в мае на 52% по сравнению с тем же месяцем прошлого года

Число авиапассажиров в Китае сократилось в мае на 52% по сравнению с тем же месяцем прошлого года

16:58 09.06.2020
Китай передал Украине еще одну партию гумпомощи - МИД

Китай передал Украине еще одну партию гумпомощи - МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лазебная: Минимальную зарплату со второго полугодия 2020 года нужно повышать

Реальная стоимость прожиточного минимума составляет 4,2-4,3 тыс. грн – министр соцполитики Лазебная

Повышение агентством Moody's кредитного рейтинга Украины до В3 со "стабильным" прогнозом является мощным позитивным сигналом для украинских и иностранных инвесторов – Шмыгаль

Средняя цена импорта Украиной газа в мае упала ниже $100 – Минэкономики

Moody's повысило рейтинг Украины до В3 со стабильным прогнозом

ПОСЛЕДНЕЕ

Лазебная: Минимальную зарплату со второго полугодия 2020 года нужно повышать

Автопроизводство в Украине в мае обвалилось в 4 раза

Реальная стоимость прожиточного минимума составляет 4,2-4,3 тыс. грн – министр соцполитики Лазебная

"Азовсталь" и ММК поставят металлопродукцию в Словакию, Румынию, Беларусь и Саудовскую Аравию по спецзаказам

Повышение агентством Moody's кредитного рейтинга Украины до В3 со "стабильным" прогнозом является мощным позитивным сигналом для украинских и иностранных инвесторов – Шмыгаль

Средняя цена импорта Украиной газа в мае упала ниже $100 – Минэкономики

Moody's повысило рейтинг Украины до В3 со стабильным прогнозом

Суд закрыл производства по двум делам по искам экс-акционеров ПриватБанка о признании недействительной процедуры bail-in

Ограничений импорта удобрений в Украину не будет

Импорт в Украину в мае-2020 упал на 31,2% к маю-2019 – Гостаможслужба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА