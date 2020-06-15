Экономика

10:03 15.06.2020

Реальная стоимость прожиточного минимума составляет 4,2-4,3 тыс. грн – министр соцполитики Лазебная

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Реальная стоимость прожиточного минимума составляет 4,2-4,3 тыс. грн – министр соцполитики Лазебная

Реальная стоимость прожиточного минимума в Украине на сегодняшний день составляет 4,2-4,3 тыс. грн, заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Пересмотр подходов к определению реального прожиточного минимума - это требование времени. Мы должны, наконец, сказать людям, каким является реальный прожиточный минимум. Потому что сегодня это фактически уровень выживания, а не проживания. Иногда диву даешься, когда смотришь, какой набор продуктов и товаров туда входит, и как это можно привязать к измерению достойной жизни человека. Поэтому, прежде всего, нужно изменить подходы и сферу его применения", - сказала Лазебная в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министр отметила, что на данный момент в 40 законах выплаты, штрафы и надбавки привязаны к прожиточному минимуму, в связи с чем у государства сложилась патовая ситуация, когда из-за искусственно созданного низкого прожиточного минимума власть не может эффективно управлять социальными стандартами.

"Поэтому совместно с профильным комитетом Верховной Рады работаем над тем, чтобы изменить методологию. Мы дискутируем, например, по формуле определения: будет ли он составлять 40% от средней заработной платы по стране, или будет определяться нормативно-структурным методом", - добавила она.

По словам Лазебной, Минсоцполитики является сторонником именно нормативно-структурного метода, суть которого заключается в определении стоимости продовольственной составляющей прожиточного минимума и его удельного веса, за основу берутся показатели Министерства здравоохранения, о том, сколько нужно человеку потреблять различных продуктов питания.

Министр подчеркнула, что на сегодняшний день реальная стоимость прожиточного минимума составляет 4,2-4,3 тыс. грн. Отвечая на вопрос, будет ли в бюджете следующего года он зафиксирован на таком уровне, Лазебная заявила, что так должно быть, "но мы должны определиться, как мы будем достигать этого стандарта. Но, главное, честно показать реальный прожиточный и не вводить в заблуждение людей".

Как сообщалось, согласно государственному бюджету на 2020 год прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2020 года составляет 2 027 гривен, с 1 июля – 2 118 гривен, с 1 декабря – 2 189 гривен.


Полный текст интервью с Лазебной будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #минсоцполитики #лазебная #прожиточный_минимум
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