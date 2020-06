Суд закрыл производства по двум делам по искам экс-акционеров ПриватБанка о признании недействительной процедуры bail-in

Хозяйственный суд Киева решением от 12 июня 2020 года удовлетворил ходатайства государственного ПриватБанка (Киев) о закрытии производств по двум делаем по искам экс-акционеров банка о признании недействительными договоров купли-продажи акций финучреждения, сообщила пресс-служба банка в субботу.

"Это первое реальное применение банковского закона 590-IX украинскими судами. Проанализировав материалы дел (№ 910/17630/19 по иску ООО "Реватис" (…) и № 910/17541/19 по (…) иску ООО "КС Групп "), суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства АО КБ "ПриватБанк" и закрыл производство по обоим делам", - говорится в сообщении.

Согласно ему, суд установил, что способ защиты своих прав, выбранный истцами (признание недействительными сделок), не соответствует требованиям частей третьей и четвертой статьи пятой ГПК Украины, согласно которым единственным способом защиты прав истца по данным делам может быть возмещение ущерба в денежной форме.

Уточняется, что производство по делу подлежит прекращению на основании пункта седьмого заключительных и переходных положений банковского закона №590-IX.

"Закон 590-IX предусматривает право бывших акционеров банков на компенсацию причиненного вреда, запрещая при этом признавать недействительными договоры, заключенные в процессе вывода банков с рынка", - напомнили в пресс-службе.

Как сообщалось, Верховная Рада 13 мая приняла закон №590-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", необходимый для сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Спикер парламента 21 мая отправил его на подпись главе государства. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 22 мая, в тот же день документ был обнародован в официальном издании Верховной Рады газете "Голос Украины".

Вместе с тем, 11 июня в Конституционный суд поступило конституционное представление от 64 народных депутатов о соответствии Конституции закона №590-IХ, его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции настоящего закона.

Как сообщалось ранее, в 2017-2018 годах бывшие миноритарные акционеры ПриватБанка обращались в Печерский районный суд города Киева с исками к государству, но суд отказал в рассмотрении соответствующих исковых заявлений, сославшись на то, что такие споры должны решаться в судах хозяйственной юрисдикции.

Вместе с тем, в декабре 2019 года в Хозсуд города Киева с исками к ПриватБанку и Минфину города Киева обратились несколько компаний, средства которых также попали под bail-in. Среди них: ООО "Хим-Ойл-Транзит-Юкрейн", ООО "Сонго", ООО "ФК "Финилон"", ООО "Реватис", ООО "Партнер-Экспи", ООО "Паритет", ООО "КС Групп", Hangli International Holdings Limited, Craentex Investments LTD, Hetterington Group LTD, Birgminton Investing Inс, Veliona Trading LTD, Saviento Investments LTD.

Кроме того, Хозсуд Киева постановлением от 2 января открыл производство по делу №910/18214/19 по иску бывшего главы правления и экс-акционера ПриватБанка Александра Дубилета (ранее владел 2,7249% акций) к государству в связи с национализацией банка.

Аналогичные иски в конце декабря 2019 года также подали экс-миноритарные акционеры и бывшие топ-менеджеры ПриватБанка: Тимур Новиков (по состоянию на 31 марта 2016 года владел 1,3625% акций), Олег Гороховский (0,3236%), Владимир Яценко (0,3229%), Татьяна Гурьева (0,2422%), Людмила Шмальченко (0,1614%) и другие.

Кроме того, братья Суркисы пытаются оспорить включение их в процедуру bail-in в судах. В частности, Верховный суд Украины 15 июня продолжит рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины, Кабинета министров и ПриватБанка на решение судов низших инстанций в пользу Суркисов по поводу их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн.

ПриватБанк, согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов. Однако для Нацбанка, Минфина и банка, помимо этих выплат, важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша, по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры, общая сумма которой превышает 29 млрд грн.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 мая 2020 года по размеру общих активов (580,8 млрд грн) занимал 1-е место среди 75 действовавших банков в стране.