Экономика

20:03 12.06.2020

Импорт в Украину в мае-2020 упал на 31,2% к маю-2019 – Гостаможслужба

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Импорт в Украину в мае-2020 упал на 31,2% к маю-2019 – Гостаможслужба

Налогооблагаемый импорт в Украину в мае этого года составил $3,04 млрд, что на 31,2% меньше, чем в мае прошлого года, тогда как в целом за пять месяцев падение импорта составило 13% – до $18,28 млрд, сообщила Гостаможслужба.

Согласно ее данным, из основных статей импорта сильнее всего упал ввоз минеральных топлив и нефти – на 50,9%, до $485,2 млн, а с начала года – на 27%, до $3,22 млрд.

Импорт реакторов, котлов, машин и оборудования упал в мае на 20% – до $443,8 млн, средств наземного транспорта – на 27,1%, до $327 млн, электрических машин и оборудования, видео- и аудиоаппаратуры – на 19%, до $216,5 млн, пластмасс и полимерных материалов сократился на 34,9% – до $146 млн.

В мае сильно упал ввоз фармацевтической продукции – на 42,5%, до $101,1 млн, хотя с начала года он вырос на 6% – до $792,5 млн.

В мае этого года был зафиксирован рост лишь несколько относительно крупных позиций: съедобных плодов и орехов – на 4%, до $39 млн (с начала года – на 20%, до $286,3 млн), кормов для животных – на 5,3%, до $23,2 млн (с начала года – на 23%, до $113,2 млн), молока и молочной продукции, яиц и меда – на 89,8%, до $22,8 млн (с начала года – на 109%, до $113,4 млн).

Теги: #статистика #импорт
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