Экономика

19:13 12.06.2020

НБУ на тендере предоставил 2,2 млрд грн 10 банкам под 6% на срок до 5-ти лет

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НБУ на тендере предоставил 2,2 млрд грн 10 банкам под 6% на срок до 5-ти лет

Национальный банк Украины (НБУ) предоставил 10-ти банкам 2,2 млрд грн рефинансирования под 6% на срок от года до пяти лет на втором тендере 12 июня, сообщается на сайте регулятора в пятницу.

Согласно сообщению, помимо того центробанк в пятницу в ходе аукциона по рефинансированию банков сроком до 90 дней удовлетворил заявки трех банков на 445 млн грн под 6% годовых.

Как сообщалось, 8 мая регулятор провел дебютный тендер по рефинансированию банков на срок от года до пяти лет, на котором предоставил 11 банкам 2,4 млрд грн.

Кроме того, в период с 30 апреля по 29 мая центробанк провел пять тендеров по рефинансированию банков на 90 дней на общую сумму около 9,6 млрд грн, а шестой аукцион, запланированный на 5 июня, не состоялся.

Центробанк сообщал, что будет проводить аукционы по 90-дневному рефинансированию каждую пятницу в период с 30 апреля по 30 июня, то есть следующий тендер состоится 19 июня.

Вместе с тем регулятор отмечал, что тендеры по рефинансированию на срок от года до пяти лет проводятся каждую вторую пятницу месяца также с 30 апреля по 30 июня, соответственно, второй аукцион 12 июня был последним.

Теги: #нбу #банки #рефинансирование
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