"Укртрансгаз" инициировал 104 иска на 31 млрд грн по взысканию долгов за балансирование

АО "Укртрансгаз" (УТГ), которое до 31 декабря 2019 года выполняло функцию оператора газотранспортной системы Украины, инициировало 104 судебных иска по взысканию долгов за услуги балансирования природного газа, сообщается в релизе компании в пятницу.

Иски были поданы на общую сумму в 31 млрд грн, указанная сумма задолженности сформировалась в период с начала 2016 года до конца июня 2019 года. Большая часть задолженности, которую УТГ пытается получить через суд – 28,8 млрд грн, – является долгами операторов газораспределительных сетей (ГРС, к которым было подано 97 исков), еще 2,2 млрд грн – задолженность других участников рынка. Штрафные санкции по поданным искам составляют 6,1 млрд грн.

Общая сумма задолженности, сформировавшаяся в период с 2016 до конца 2019 года, составляет 43,8 млрд грн, долги операторов ГРС из этой суммы – 34,8 млрд грн.

Задолженность участников рынка за услуги, предоставленные, в частности, до внедрения системы суточного балансирования, составляет 36,6 млрд грн (27,6 млрд грн – долги операторов ГРС), после – 7,2 млрд грн (99,9% из этой суммы задолжали операторы ГРС).

В сообщении уточняется, что за услуги балансирования, предоставленные в 2016-феврае 2019 года, участники рынка оплатили компании 8,8 млрд грн.

В свою очередь задолженность УТГ перед НАК "Нафтогаз" за потребленный для осуществления услуг балансирования газ составляет 10,3 млрд грн, штрафные санкции насчитаны в сумме 4,6 млрд грн