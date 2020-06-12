Экономика

15:09 12.06.2020

И.о. члена правления "Укрзализныци" Веприцкий считает причиной своего отстранения конфликт с иностранной частью набсовета

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И.о. члена правления "Укрзализныци" Веприцкий считает причиной своего отстранения конфликт с иностранной частью набсовета

И.о. члена правления АО "Укрзализныця" (УЗ), директор по инфраструктуре Роман Веприцкий считает предвзятым решение наблюдательного совета компании отстранить его от полномочий и рекомендовать Кабмину уволить его с занимаемой должности.

"Меня пока никто официально не уведомлял о попытках моего отстранения с должности и.о. члена правления", - отметил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Веприцкий подчеркнул, что это решение не относится к уровню набсовета, находясь в ведении Кабинета министров.

"Я в свою очередь готовлю обращение к Кабмину о ситуации, которая имеет место в "Укрзализныце", с изложением своей позиции по данному вопросу. Поскольку набсовет на эту тему со мной не удосужился поговорить и принял решение без какого-либо разбирательства, предвзято и исключительно основываясь на позиции, что я не делал того, что хотела иностранная часть наблюдательного совета", - заявил Веприцкий.

Он также подчеркнул, что считает основной причиной таких действий является его нетерпимость к воровству, коррупции и разрушительным решениям, принимаемым руководством компании.

По словам Веприцкого, руководство компании наделило его полномочиями лишь спустя почти месяц после решения Кабмина о назначении его на должность и.о. члена правления (14 мая).

"За это короткое время удалось стабилизировать и улучшить основные показатели операционной деятельности и удержать доход на уровне выполнения финансового плана как в мае, так и в течение 10 дней июня. И это с учетом того, что май-июнь всегда считаются провальными месяцами - так называемое межсезонье. Кризис от короновируса тоже сильно повлиял на отрасль. При этом нам удалось не просто удержать показатели, но и существенно их улучшить", - отметил он.

Веприцкий также отметил, что его работа с грузовой вертикалью компании показала хорошие результаты, вместе с тем начала "ставить под сомнение правильность выбранной руководством "Укрзализныци" Стратегии по развитию предприятия".

Как сообщалось, ранее в четверг Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" принял решение о немедленном отстранении от полномочий и. о. члена правления, ответственного за грузовые перевозки и рекомендовал акционеру – Кабинету министров - уволить его с занимаемой должности.

Теги: #укрзализныця #кадры #веприцкий
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