Экономика

13:03 12.06.2020

Суд оставил без рассмотрения иск Коломойского о расторжении договоров НБУ, ПриватБанка и Минфина с их юрсоветниками

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Суд оставил без рассмотрения иск Коломойского о расторжении договоров НБУ, ПриватБанка и Минфина с их юрсоветниками

 Соломенский районный суд Киева 9 июня оставил без рассмотрения иск экс-акционера ПриватБанка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины (НБУ), Министерству финансов и ПриватБанку о признании недействительными и расторжении их договоров с компаниями Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells и "Астерс".

Согласно сообщению, государство привлекло эти компании к финансовому расследованию деятельности бывших владельцев ПриватБанка. Уточняется, что юридические советники сопровождают судебные процессы по национализации банка в Украине и за рубежом.

Регулятор отметил, что суд оставил без рассмотрения поданный Коломойским в декабре-2017 иск из-за непредоставления им обоснований исковых требований.

"Мы приветствуем решение суда. Считаем недопустимым создание препятствий для расследования событий, которые привели к многомиллиардной нехватке капитала ПриватБанка и дополнительным расходам для государства на сумму более 155 млрд грн", - прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, в начале 2018 года международная компания Kroll, проводившая судебный аудит ПриватБанка, подтвердила, что банк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, как минимум, в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку по меньшей мере $5,5 млрд убытков.

Теги: #нбу #приватбанк #суд #коломойский
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