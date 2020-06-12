Экономика

10:22 12.06.2020

Украинские гостиничные операторы фиксируют снижение бронирований в высоком сезоне 2020г

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Украинские гостиничные операторы фиксируют снижение бронирований в высоком сезоне 2020г

Операторы курортных гостиниц фиксируют сокращение бронирований в среднем вдвое на июль-август по сравнению со стандартными показателями для этого периода, при этом бронирования бизнес-отелей сократились на 90%.

"Если анализировать высокий сезон 2020-го года, то в мае отели практически не работали, в июне есть небольшой спрос в размере 20-30% загрузки, июль-август как для этого года неплохо бронируется, в данный момент брони составляют от 45 до 75%", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина" операционный директор Reikartz Hotel Group Андрей Дема.

По его словам, в июле-августе в 2019 году загрузка курортных гостиниц сети составляла более 80%. В 2020 году загрузку на уровне прошлого года может удержать увеличение внутреннего туристического потока, считает Дема.

Как сообщил основатель Ribas Hotels Group Артур Лупашко, курортные отели сети открылись на неделю позже запланированного, и загрузка на данный момент составляет 35-40%. При этом на июль-август бронирования составляют только 20-25%.

"Глубина бронирований с каждым годом уменьшается. Например, в Одессе половина гостей бронирует номера за день-два до заезда", - отметил он.

Ribas Hotels Group также фиксирует новые бронирования от иностранных гостей и ожидает восстановления 50% бронирований в июле-августе после восстановления авиасообщения с Турцией и Израилем.

При этом бронирования и загрузка бизнес-отелей зависит от ситуации в стране и сроков восстановления авиасообщения, пояснили агентству в Premier Hotels and Resorts.

"В существующих условиях, по нашим оценкам, наши бизнес отели смогут достичь 8-10% заполняемости в июне. И июль, и август фактически начинаются с "пустого листа", 90% предварительных бронирований были аннулированы в период карантина", - сообщил оператор.

При этом в сети ожидают увеличения спроса на одесские гостиницы в июле из-за перераспределения турпотоков в пользу внутреннего.

Доля бронирований иностранными туристами не превышает 10% в структуре продаж гостиниц Premiere, в то время как в прошлом году доля иностранных турпотоков в гостиницах 5 звезд составляла 75-80%, в гостиницах 3 звезды – 40-55%, рассказал оператор.

"Постепенное оздоровление структуры спроса будет напрямую зависеть от возобновления транспортного сообщения и условий въезда иностранных гостей в нашу страну", - считают в Premier Hotels and Resorts.

Теги: #курорты #украина #гостиницы
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