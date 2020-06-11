Украина в меморандуме МВФ декларирует поддержку автономности НБУ и политики инфляционного таргетирования

Власти Украины будут избегать каких-либо действий, подразумевающих политическое вмешательство в независимость Национального банка Украины (НБУ), который продолжит придерживаться политики инфляционного таргетирования (ИТ) в рамках режима обменного курса с акцентом на поддержание финансовой стабильности, говорится в меморандуме Международному валютному фонду.

Согласно документу, обнародованному в четверг, политика инфляционного таргетирования закрепит инфляционные ожидания, которые позволят НБУ сгладить экономические циклы и предотвратить кризис ликвидности.

Украина также продолжит осторожную денежно-кредитную политику для поддержания низкой инфляции, говорится в меморандуме.

В нем указывается, что намечено запросить техническую помощь МВФ для пересмотра управления капиталом и распределении прибыли с целью обеспечения автономности НБУ.

Согласно документу, Нацбанк намерен сдерживать инфляцию в целевом диапазоне (5% +- 1%), позволяя обменному курсу корректироваться в соответствии с основными экономическими показателями, а также покупать инвалюту для достижения целевых резервных показателей.

В случае отклонения инфляции от целевого показателя в 5% больше, чем на 1 п.п., потребуются консультации с менеджментом Фонда, а больше, чем на 3 п.п. – с советом директоров вплоть до возможности выхода из программы.