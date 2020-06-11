Экономика

20:17 11.06.2020

Украина в меморандуме МВФ декларирует поддержку автономности НБУ и политики инфляционного таргетирования

1 мин читать
Украина в меморандуме МВФ декларирует поддержку автономности НБУ и политики инфляционного таргетирования

Власти Украины будут избегать каких-либо действий, подразумевающих политическое вмешательство в независимость Национального банка Украины (НБУ), который продолжит придерживаться политики инфляционного таргетирования (ИТ) в рамках режима обменного курса с акцентом на поддержание финансовой стабильности, говорится в меморандуме Международному валютному фонду.

Согласно документу, обнародованному в четверг, политика инфляционного таргетирования закрепит инфляционные ожидания, которые позволят НБУ сгладить экономические циклы и предотвратить кризис ликвидности.

Украина также продолжит осторожную денежно-кредитную политику для поддержания низкой инфляции, говорится в меморандуме.

В нем указывается, что намечено запросить техническую помощь МВФ для пересмотра управления капиталом и распределении прибыли с целью обеспечения автономности НБУ.

Согласно документу, Нацбанк намерен сдерживать инфляцию в целевом диапазоне (5% +- 1%), позволяя обменному курсу корректироваться в соответствии с основными экономическими показателями, а также покупать инвалюту для достижения целевых резервных показателей.

В случае отклонения инфляции от целевого показателя в 5% больше, чем на 1 п.п., потребуются консультации с менеджментом Фонда, а больше, чем на 3 п.п. – с советом директоров вплоть до возможности выхода из программы.

Теги: #меморандум #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:56 11.06.2020
Украина воздержится от введения новых валютных ограничений в период действия программы с МВФ

Украина воздержится от введения новых валютных ограничений в период действия программы с МВФ

19:51 11.06.2020
В Украине будет ускорена реформа образования

В Украине будет ускорена реформа образования

19:45 11.06.2020
Украина внедрит механизм определения конечных бенефициаров земельных участков – меморандум МВФ

Украина внедрит механизм определения конечных бенефициаров земельных участков – меморандум МВФ

19:42 11.06.2020
Украина обязуется сохранить автономию САП и независимость НАБУ с предоставлением ему оборудования для "прослушки"– меморандум с МВФ

Украина обязуется сохранить автономию САП и независимость НАБУ с предоставлением ему оборудования для "прослушки"– меморандум с МВФ

19:28 11.06.2020
МВФ обнародовал меморандум с Украиной по программе stand by

МВФ обнародовал меморандум с Украиной по программе stand by

19:07 11.06.2020
Госгарантии в 2020г будут ограничены 40 млрд грн, докапитализация банков и ФГВФЛ - 20 млрд грн

Госгарантии в 2020г будут ограничены 40 млрд грн, докапитализация банков и ФГВФЛ - 20 млрд грн

19:05 11.06.2020
НБУ проверит качество активов банков после преодоления кризиса – меморандум МВФ

НБУ проверит качество активов банков после преодоления кризиса – меморандум МВФ

22:46 10.06.2020
Две профильные ассоциации подписали меморандум с правительством по дальнейшему развитию ВИЭ – участник переговоров

Две профильные ассоциации подписали меморандум с правительством по дальнейшему развитию ВИЭ – участник переговоров

21:50 10.06.2020
Кабмин подписал Меморандум с производителями "зеленой" электроэнергии

Кабмин подписал Меморандум с производителями "зеленой" электроэнергии

18:40 10.06.2020
Новая программа МВФ для Украины – предательство национальных интересов государства – Бойко

Новая программа МВФ для Украины – предательство национальных интересов государства – Бойко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МВФ обнародовал меморандум с Украиной по программе stand by

Украина до июля утвердит планы сокращения госбанками NPL и подготовит до октября Ощадбанк к вхождению ЕБРР

НБУ проверит качество активов банков после преодоления кризиса – меморандум МВФ

НБУ понизил учетную ставку с 8% до 6%

Суд отклонил апелляцию Кабмина на решение суда от 2017г об обязательстве ПриватБанка обслуживать депозиты оффшоров Суркисов

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина к концу августа-2020 намерена сделать рыночными тарифы на отопление

Украина обязалась провести аудит расходов Фонда борьбы с СOVID-19

Экономика США не остановится даже в случае второй волны COVID-19

Украина до июля утвердит планы сокращения госбанками NPL и подготовит до октября Ощадбанк к вхождению ЕБРР

Прокуратура подозревает директора филиала "Укрзализныци" в нанесении ущерба окружающей среде на 850 млн грн

Бизнес-омбудсмен поддерживает смену статуса СБО на неправительственную неприбыльную организацию

Группа "Нафтогаз" за 5 мес. перечислила в госбюджет 31 млрд грн

НБУ понизил учетную ставку с 8% до 6%

ЕБРР выдаст EUR7 млн кредита Grain Alliance на пополнение оборотного капитала

Кабмин сократил количество членов правления "Укрзализныци" до шести человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА