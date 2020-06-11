Экономика

19:51 11.06.2020

В Украине будет ускорена реформа образования

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В Украине будет ускорена реформа образования

После преодоления кризиса в Украине будет ускорено проведение образовательной реформы, сообщается в Меморандуме об экономической и финансовой политике, одобренном Советом директоров Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы продолжим оптимизацию численности школьной сети для начального и среднего образования, увеличим капитальные затраты на ремонт зданий и обеспечим, чтобы у школ была необходимая инфраструктура", - указывается в тексте, обнародованном Министерством финансов Украины.

Среди первоочередных задач запланировано реформирование учебных программ, а также внесение на рассмотрение Верховной Рады поправок к закону об образовании, касающихся изменений структуры заработной платы.

"Для высшего образования мы трансформируем систему финансирования университетов, и будем привязывать зарплату к производительности", - подчеркивается в документе.

Теги: #меморандум #образование #мвф
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