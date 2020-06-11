Украина обязалась провести аудит расходов Фонда борьбы с СOVID-19

Государственная аудиторская служба Украины в консультации с внешними аудиторами должна провести аудит расходов Фонда борьбы с СOVID-19, указано в меморандуме Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Согласно документу, аудит должен быть проведен на момент закрытия фонда, но не позже 12 месяцев после его создания (ориентировочно конец марта 2021 года).

При этом Фонд может действовать до тех пор, пока этого будет требовать ситуация, но не позднее 31 декабря 2020 года.

Украина также взяла на себя обязательства по усовершенствованию управления государственными финансами, в частности обязалась установить верхнюю границу расходов ("потолок расходов"), расширить обзоры расходов на основе "пилотов" 2018-2019 годов, провести аудит социальных фондов, в том числе Пенсионного.

Как указанно в меморандуме, Минфин обязан улучшить оценку фискальных рисков, в том числе на госпредприятиях.

Помимо этого, Украина подтвердила свое обязательство запустить Долговое агентство, которое Кабинет министров создал в феврале этого года.

Как сообщалось, размер Фонда борьбы с COVID-19 определен в 64,7 млрд грн.