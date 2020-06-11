Украина внедрит механизм определения конечных бенефициаров земельных участков – меморандум МВФ

Украина в меморандуме Международному валютному фонду (МВФ) задекларировала намерение внедрить механизм определения конечных бенефициарных юридических лиц, владеющих землей.

Согласно документу, обнародованному МВФ в четверг, указанный механизм должен способствовать предотвращению обхода требований законодательства по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма.

Кроме того, с целью предотвращения уклонения от уплаты налогов планируется с 1 января 2021 года создать в Украине систему общественного мониторинга, которая будет базироваться на информации из кадастра, реестра и налоговой службы. В планах также связать Реестр субъектов хозяйствования с Реестром имущественных прав.

В документе в контексте принятия закона об обороте земель сельхозназначения говорится о намерениях изучить возможность расширения участия и конкуренции на рынке.

Украина также анонсировала принятие до конца июня 2020 года законодательства о создании Фонда частичных кредитных гарантий для финансовой поддержки мелких фермеров путем предоставления портфельных кредитных гарантий. Намечено также усовершенствование процедуры переоформления земли и помощь в децентрализации управления земельными ресурсами (№2194), обеспечении передачи госземель в коммунальную собственность и изъятие функции контроля за использованием земли у кадастра, а также установление прозрачного процесса для электронных земельных аукционов с возможностью продажи на них государственных и коммунальных земель (№2195).