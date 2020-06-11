Экономика

19:45 11.06.2020

Украина внедрит механизм определения конечных бенефициаров земельных участков – меморандум МВФ

1 мин читать
Украина внедрит механизм определения конечных бенефициаров земельных участков – меморандум МВФ

Украина в меморандуме Международному валютному фонду (МВФ) задекларировала намерение внедрить механизм определения конечных бенефициарных юридических лиц, владеющих землей.

Согласно документу, обнародованному МВФ в четверг, указанный механизм должен способствовать предотвращению обхода требований законодательства по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма.

Кроме того, с целью предотвращения уклонения от уплаты налогов планируется с 1 января 2021 года создать в Украине систему общественного мониторинга, которая будет базироваться на информации из кадастра, реестра и налоговой службы. В планах также связать Реестр субъектов хозяйствования с Реестром имущественных прав.

В документе в контексте принятия закона об обороте земель сельхозназначения говорится о намерениях изучить возможность расширения участия и конкуренции на рынке.

Украина также анонсировала принятие до конца июня 2020 года законодательства о создании Фонда частичных кредитных гарантий для финансовой поддержки мелких фермеров путем предоставления портфельных кредитных гарантий. Намечено также усовершенствование процедуры переоформления земли и помощь в децентрализации управления земельными ресурсами (№2194), обеспечении передачи госземель в коммунальную собственность и изъятие функции контроля за использованием земли у кадастра, а также установление прозрачного процесса для электронных земельных аукционов с возможностью продажи на них государственных и коммунальных земель (№2195).

Теги: #земля #меморандум #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:17 11.06.2020
Украина в меморандуме МВФ декларирует поддержку автономности НБУ и политики инфляционного таргетирования

Украина в меморандуме МВФ декларирует поддержку автономности НБУ и политики инфляционного таргетирования

19:56 11.06.2020
Украина воздержится от введения новых валютных ограничений в период действия программы с МВФ

Украина воздержится от введения новых валютных ограничений в период действия программы с МВФ

19:51 11.06.2020
В Украине будет ускорена реформа образования

В Украине будет ускорена реформа образования

19:42 11.06.2020
Украина обязуется сохранить автономию САП и независимость НАБУ с предоставлением ему оборудования для "прослушки"– меморандум с МВФ

Украина обязуется сохранить автономию САП и независимость НАБУ с предоставлением ему оборудования для "прослушки"– меморандум с МВФ

19:28 11.06.2020
МВФ обнародовал меморандум с Украиной по программе stand by

МВФ обнародовал меморандум с Украиной по программе stand by

19:07 11.06.2020
Госгарантии в 2020г будут ограничены 40 млрд грн, докапитализация банков и ФГВФЛ - 20 млрд грн

Госгарантии в 2020г будут ограничены 40 млрд грн, докапитализация банков и ФГВФЛ - 20 млрд грн

19:05 11.06.2020
НБУ проверит качество активов банков после преодоления кризиса – меморандум МВФ

НБУ проверит качество активов банков после преодоления кризиса – меморандум МВФ

22:46 10.06.2020
Две профильные ассоциации подписали меморандум с правительством по дальнейшему развитию ВИЭ – участник переговоров

Две профильные ассоциации подписали меморандум с правительством по дальнейшему развитию ВИЭ – участник переговоров

21:50 10.06.2020
Кабмин подписал Меморандум с производителями "зеленой" электроэнергии

Кабмин подписал Меморандум с производителями "зеленой" электроэнергии

18:40 10.06.2020
Новая программа МВФ для Украины – предательство национальных интересов государства – Бойко

Новая программа МВФ для Украины – предательство национальных интересов государства – Бойко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МВФ обнародовал меморандум с Украиной по программе stand by

Украина до июля утвердит планы сокращения госбанками NPL и подготовит до октября Ощадбанк к вхождению ЕБРР

НБУ проверит качество активов банков после преодоления кризиса – меморандум МВФ

НБУ понизил учетную ставку с 8% до 6%

Суд отклонил апелляцию Кабмина на решение суда от 2017г об обязательстве ПриватБанка обслуживать депозиты оффшоров Суркисов

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина к концу августа-2020 намерена сделать рыночными тарифы на отопление

Украина обязалась провести аудит расходов Фонда борьбы с СOVID-19

Экономика США не остановится даже в случае второй волны COVID-19

Украина до июля утвердит планы сокращения госбанками NPL и подготовит до октября Ощадбанк к вхождению ЕБРР

Прокуратура подозревает директора филиала "Укрзализныци" в нанесении ущерба окружающей среде на 850 млн грн

Бизнес-омбудсмен поддерживает смену статуса СБО на неправительственную неприбыльную организацию

Группа "Нафтогаз" за 5 мес. перечислила в госбюджет 31 млрд грн

НБУ понизил учетную ставку с 8% до 6%

ЕБРР выдаст EUR7 млн кредита Grain Alliance на пополнение оборотного капитала

Кабмин сократил количество членов правления "Укрзализныци" до шести человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА