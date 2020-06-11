Экономика США не остановится даже в случае второй волны COVID-19

В США больше не будут останавливать функционирование экономики даже в случае второй волны пандемии коронавируса COVID-19, заявил в четверг министр финансов США Стивен Мнучин.

"Мы не можем закрыть экономику. Я думаю, мы уяснили, что если заблокировать экономику, можно создать только больший ущерб", - заявил Мнучин в интервью телеканалу CNBC.

Комментарии Мнучина последовали вслед за заявлениями президента США Дональда Трампа об улучшении жизни в США, несмотря на пандемию.

"У нас будет очень хороший третий квартал, четвертый квартал, и 2021 год будет одним из лучших. Также скоро у нас будет вакцина и терапия (против COVID-19 - ИФ). Это мое мнение. Вот увидите!" - написал Трамп в твиттере.

Распоряжения о закрытии предприятий с целью остановки распространения коронавируса в середине марта имело негативные последствия для экономики США - такие меры привели к десяткам миллионов сокращений, уровень безработицы в мае достиг 13,3%. В СМИ отмечают, что такие показатели схожи с ситуацией во времена Великой депрессии 90 лет назад.

США лидируют по количеству заражений и случаев смерти людей с COVID-19 в мире.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в стране по состоянию на 11 июня диагностировано свыше 2 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом превышает отметку в 215 тыс.