Экономика

19:28 11.06.2020

МВФ обнародовал меморандум с Украиной по программе stand by

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МВФ обнародовал меморандум с Украиной по программе stand by

Международный валютный фонд (МВФ) в четверг опубликовал Письмо о намерениях и Меморандум экономической и финансовой политики, подписанные президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины в рамках запроса новой 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд ($5 млрд), удовлетворенного Фондом 9 июня.

Согласно опубликованным материалам, после выделения первого транша в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего.

Предполагается, что по итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще по SDR500 млн, а по итогам двух пересмотров в следующем году – суммарно еще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).

Ближайшими структурными маяками в меморандуме указаны утверждение до конца июня планов сокращения проблемных кредитов госбанков, пересмотр до конца августа тарифов на отопление с полным отражением расходов на газ и капвложения и принятие порядка упрощенной смены бытовыми потребителями поставщика газа.

Затем до конца сентября намечено расширить полномочия набсовета НАК "Нафтогаз Украины" в его уставе и привести корпоративное управление в других госкомпаниях с стандартам ОЭСР, а также разработать все для запуска единых юрлиц налоговой и таможенных служб, чтобы запустить их с 1 января.

К концу октября в положения о Фонде гарантирования вкладов и законы намечено внести изменения для улучшения механизма ликвидации банков и восстановления активов, а также принять поправки к закону о Высшем совете юстиции по улучшению его отбора.

До конца ноября стоит структурный маяк принятия новых правок в закон о банковской деятельности с усилением требований к капиталу, резервам и акционерам, улучшению корпоративного управления и увеличению полномочий НБУ по калибровке требований к капиталу и ликвидности с учетом принимаемых банками рисков.

Наконец, к концу марта 2021 года должен быть завершен аудит бюджетных расходов, связанных с борьбой с COVID-19.

Теги: #меморандум #мвф
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