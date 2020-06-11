Прокуратура подозревает директора филиала "Укрзализныци" в нанесении ущерба окружающей среде на 850 млн грн

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении в служебной халатности, повлекшей за собой нанесение ущерба окружающей среде на 850 млн грн, директору одного из центральных филиалов "Укрзализныци", отмечается в сообщении на сайте Офиса генпрокурора в четверг.

"По данным следствия, чиновник, будучи руководителем подразделения ПАО "Укрзализныця", которым осуществлялась добыча полезных ископаемых, не обеспечил надлежащее оформление специальных разрешений на проведение взрывных работ на гранитных карьерах", - подчеркивается в сообщении.

В результате служебной халатности в течение 2017-2018 годов было незаконно проведено девять взрывов на территории Житомирской области и добыто более 340 тыс. кубометров горной массы, чем причинен ущерб окружающей среде на сумму более 850 млн грн.

Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением Национальной полиции Украины.