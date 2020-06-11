Экономика

16:41 11.06.2020

Группа "Нафтогаз" за 5 мес. перечислила в госбюджет 31 млрд грн

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Группа "Нафтогаз" за 5 мес. перечислила в госбюджет 31 млрд грн

НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в январе-мае 2020 года уплатили в государственный бюджет 31 млрд грн налогов и сборов, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, поступления от группы составили более 12% общих доходов государственного бюджета за указанный период.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2018 году уплатили в госбюджет 121 млрд грн налогов и дивидендов.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #налоги
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