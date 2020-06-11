Экономика

13:41 11.06.2020

Кабмин сократил количество членов правления "Укрзализныци" до шести человек

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Кабмин сократил количество членов правления "Укрзализныци" до шести человек

Кабинет министров Украины внес изменения к постановлению №815 от 7 октября 2015 года "О некоторых вопросах правления публичного акционерного общества "Укрзализныця", которые уменьшают количество членов правления компании с восьми до шести человек.

Соответствующее постановление от 10 июня 2020 года №465 обнародовано на сайте правительства.

Согласно пояснительной записке к документу, реализация акта повысит эффективность выполнения решений исполняющим органом АО "Укрзализныця" и уменьшит юридические риски, связанные с тем, что в случае невозможности хотя бы одного члена правления взять участие в заседании, оно не будет считаться правомочным.

Теги: #укрзализныця #кадры #кабмин
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