Минэкономики обнародует новую редакцию законопроекта о проверке инвестиций - замминистра

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародует новую редакцию законопроекта о проверке (скриннинге) инвестиций в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) и инфраструктуре, сообщила замминистра Светлана Панаиотиди.

"Мы перенимаем опыт наших международных партнеров, как у них работает скриннинг и межведомственная кооперация при принятии решений. Но глобально идея такова: если мы открываем рынок для партнерства, нужно понимать: это не финансирование из страны-агрессора или из запрещенных территорий. Это позволит избежать нарушений международных обязательств", - пояснила Панаиотиди в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как отметила замминистра, первая редакция законопроекта касалась инвестиций в инфраструктуру, после чего его доработали и включили блок безопасности как основной фокус. Ко второй редакции, которую министерство также обнародовало для обсуждения, поступило несколько комментариев.

"Есть очень содержательные. Будем дорабатывать и уже новую редакцию обсуждать", - пояснила Панаиотиди.

"Главная цель - выписать все так, чтобы у нас была возможность проконтролировать на упреждение. С другой стороны, это некоторая гарантия для инвестора с точки зрения невозможности инвестицию признать угрожающей", - добавила она.



Полный текст интервью со Светланой Панаиотиди будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"