Экономика

19:23 10.06.2020

ОГТСУ объявил первый аукцион распределительных мощностей на 2020-21 газовый год

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ОГТСУ объявил первый аукцион распределительных мощностей на 2020-21 газовый год

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" объявило первый аукцион по распределению гарантированной мощности на 2020-21 газовый год (начинается с 1 октября), сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, аукцион состоится 6 июля 2020 года на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша).

В ОГТСУ напомнили, что с июля мощности 2020-21 газового года во всех точках межгосударственного соединения будут распределяться по процедуре аукционных торгов.

"Это усилит конкуренцию заказчиков услуг транспортировки при распределении мощности. Начиная со следующего газового года, доступ к мощностям на межгосударственных точках соединения будет предоставляться исключительно через указанные платформы. Поэтому ОГТСУ призывает всех заинтересованных заказчиков заранее зарегистрироваться на платформах и заключить соответствующие договоры", - говорится в сообщении.

Согласно обнародованным данным (https://u.to/RVWzGA), на торги будут выставлены 245,1 млн куб. м/сутки мощностей на вход (Будинцы, Гребенники, ВТС-Украина-Польша, Каушаны, Лиманское, Орловка/Исакча, Сохрановка, Суджа, Ужгород/Вельке Капушаны и ВТС Берег) и 509 млн куб. м/сутки на выход (Ананьев, Будинце, Гребенники, ВТС-Украина-Польша, Каушаны, Лиманское, Алексеевка, Орловка/Исакча, Ужгород/Вельке Капушаны, ВТС Молдовы. ВТС Берег).

Теги: #гтс #аукцион #мощности
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