Средняя цена экспорта газа Газпрома в апреле упала до $109/тыс. куб. м - все ближе к порогу рентабельности

Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в апреле 2020 года снизилась к марту 2020 года еще на 13% - до $109 за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России.

В январе 2020 года средняя цена по экспортному портфелю "Газпрома" была $162, в феврале - $143, в марте - $125.

Выручка от экспорта газа по 26 странам поставок российского газа (в выборке таможни за этот месяц нет данных о поставках газа в Китай, Швейцарию, Данию, Македонию, Бельгию, Боснию и Герцеговину) в апреле составила $1,319 млрд (по сравнению с $1,766 млрд за март, $2,028 за февраль и $3,018 млрд за январь 2020 года).

Объем поставок по этому спектру стран в апреле 2020 года составил 12,102 млрд куб. м. В апреле 2019 года было 17,034 млрд кубов.

Эта цена все ближе к цене безубыточности поставок российского газа в Европу. По подсчетам "Интерфакса", рентабельный уровень экспорта для "Газпрома" находится на уровне $100 за 1 тыс. кубометров: $13 - себестоимость добычи, $14 - НДПИ, $27 - транспортировка по России, минимум $20 - транспорт до целевых рынков Европы - итого свыше $70, а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%.