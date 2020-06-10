Экономика

15:20 10.06.2020

Средняя цена экспорта газа Газпрома в апреле упала до $109/тыс. куб. м - все ближе к порогу рентабельности

1 мин читать
Средняя цена экспорта газа Газпрома в апреле упала до $109/тыс. куб. м - все ближе к порогу рентабельности

Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в апреле 2020 года снизилась к марту 2020 года еще на 13% - до $109 за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России.

В январе 2020 года средняя цена по экспортному портфелю "Газпрома" была $162, в феврале - $143, в марте - $125.

Выручка от экспорта газа по 26 странам поставок российского газа (в выборке таможни за этот месяц нет данных о поставках газа в Китай, Швейцарию, Данию, Македонию, Бельгию, Боснию и Герцеговину) в апреле составила $1,319 млрд (по сравнению с $1,766 млрд за март, $2,028 за февраль и $3,018 млрд за январь 2020 года).

Объем поставок по этому спектру стран в апреле 2020 года составил 12,102 млрд куб. м. В апреле 2019 года было 17,034 млрд кубов.

Эта цена все ближе к цене безубыточности поставок российского газа в Европу. По подсчетам "Интерфакса", рентабельный уровень экспорта для "Газпрома" находится на уровне $100 за 1 тыс. кубометров: $13 - себестоимость добычи, $14 - НДПИ, $27 - транспортировка по России, минимум $20 - транспорт до целевых рынков Европы - итого свыше $70, а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%.

Теги: #рф #газпром #газ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:52 10.06.2020
Российские наемники заблокировали пропуск граждан через линию разграничения на Донбассе в среду

Российские наемники заблокировали пропуск граждан через линию разграничения на Донбассе в среду

12:04 10.06.2020
Послы ЕС согласились продлить "крымские санкции" еще на один год

Послы ЕС согласились продлить "крымские санкции" еще на один год

10:53 10.06.2020
Более 8,4 тыс. новых случаев COVID-19 выявлены в РФ за сутки, скончались 216 человек

Более 8,4 тыс. новых случаев COVID-19 выявлены в РФ за сутки, скончались 216 человек

09:30 10.06.2020
"Данон" в Украине не может влиять на рекламу в других странах – компания о съемке Пореченкова в российской рекламе

"Данон" в Украине не может влиять на рекламу в других странах – компания о съемке Пореченкова в российской рекламе

09:28 10.06.2020
Беларусь настаивает на предоставлении ей методики определения цены на газ с учетом его калорийности

Беларусь настаивает на предоставлении ей методики определения цены на газ с учетом его калорийности

18:03 09.06.2020
СБУ сообщила о подозрении руководству "управления миграционной службы МВД ЛНР" по делу о принудительной "паспортизации" граждан Украины

СБУ сообщила о подозрении руководству "управления миграционной службы МВД ЛНР" по делу о принудительной "паспортизации" граждан Украины

10:48 09.06.2020
8,6 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 171 умерший

8,6 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 171 умерший

18:19 08.06.2020
Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

13:48 08.06.2020
Российские следователи в Крыму передали в суд дело Джемилева без уведомления обвиняемого и защитников

Российские следователи в Крыму передали в суд дело Джемилева без уведомления обвиняемого и защитников

13:36 08.06.2020
Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд отклонил апелляцию Кабмина на решение суда от 2017г об обязательстве ПриватБанка обслуживать депозиты оффшоров Суркисов

Первый транш МВФ в $2,1 млрд уже направлен в Украину

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020г до 8,2% и роста в 2021г до 1,1%

МВФ утвердил 18-мес. программу stand by для Украины на $5 млрд с 1-м траншем $2,1 млрд – Фонд

ЕБРР планирует выдать EUR7 млн кредита Grain Alliance на пополнение оборотного капитала

ПОСЛЕДНЕЕ

Стоимость нефтепровода Гомель-Горки в Беларуси - $126 млн, строительство начнется 1 ноября

Суд отклонил апелляцию Кабмина на решение суда от 2017г об обязательстве ПриватБанка обслуживать депозиты оффшоров Суркисов

Владелец сети ресторанов Pizza Celentano объявил о паузе в развитии бренда и закрытии заведений в Киеве

Первый транш МВФ в $2,1 млрд уже направлен в Украину

Собрание трудового коллектива ГП "Антонов" просит сохранить президентом Донца и выйти из госконцерна "Укроборонпром"

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020г до 8,2% и роста в 2021г до 1,1%

МВФ утвердил 18-мес. программу stand by для Украины на $5 млрд с 1-м траншем $2,1 млрд – Фонд

ЕБРР планирует выдать EUR7 млн кредита Grain Alliance на пополнение оборотного капитала

Шмыгаль обсудил с Фриланд либерализацию визового режима и расширение соглашения о свободной торговле

Минфин Украины накануне решения НБУ по учетной ставке смог существенно снизить ставки по ОВГЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА